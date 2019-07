LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA | risultati 8 luglio Fiorettiste in lotta per

oasport

(Di lunedì 8 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DELLE16.33 VOLLEY – Canada e Iran vanno al tie-break, i nordamericani hanno vinto il quarto set per 25-17. 16.28 PALLANUOTO – La Francia femminile ha sconfitto la Repubblica Ceca per 16-7. 16.25 SCHERMA – BRONZOOOOOOOO! l ragazzi della spada conquistano il terzo posto battendo la Polonia per 45-33. 16.20 Pomeriggio solo con gli sport di squadra alle, si inizierà a fare sul serio alle 18.00 con le finali di nuoto e la sessione serale di atletica leggera. 16.13 PALLANUOTO – Francia scatenata, donne avanti 13-6 con la Repubblica Ceca e uomini 11-6 con la Gran Bretagna. Siamo nel terzo quarto. 16.07 VOLLEY – L’Iran ha vinto il terzo set contro il Canada per 25-23 e si è portato sul 2-1. 16.01 VOLLEY – L’Ucraina ha sconfitto Hong Kong per 3-0 (25-21; ...

usatoscherma : RT @zazoomblog: LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA: risultati 8 luglio Alisia Tettamanzi in finale degli 800 stile con il miglior temp… - zazoomblog : LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA: risultati 8 luglio Alisia Tettamanzi in finale degli 800 stile con il migl… - zazoomnews : LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA: risultati 8 luglio Alisia Tettamanzi in finale degli 800 stile con il migl… -