LIVE – Ancelotti in conferenza da Dimaro

(Di lunedì 8 luglio 2019) Un buongiorno a tutti i lettori de “Il Napolista” dal Teatro Comunale di, Carloè appena arrivato ed è pronto a rispondere alle domande dei giornalisti. “Cosa mi aspetto da questa stagione? siamo una delle squadre che non ha cambiato nulla, sarà un Napoli in linea con quello che è stato l’anno scorso. Vogliamo fare però meglio, non è stato fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità, c’è rammarico per la seconda parte di stagione e per quello vogliamo ripartire dalle sensazioni positive sul finale. Non ci saranno grosse novità tecniche e tattiche, vogliamo consolidare ciò che abbiamo fatto”. “James? è un calciatore che conosco bene e che ha tanta qualità. Purtroppo al momento non è un calciatore del Napoli, magari un giorno lo sarà, magari non lo sarà mai. Stiamo valutando tante opportunità, la volontà della società è ...

