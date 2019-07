L’app Samsung SmartThings rivela tre nuove cuffie targate AKG

Una succhiasoldi L’app ‘Aggiornamenti per Samsung’ : cancellatela immediatamente! : Ci hanno pensato gli esperti di sicurezza di CSIS Security Group a far presente che sul Google Play Store vigeva una minaccia importante, rappresentata dall'app 'Aggiornamenti per Samsung - Versioni di Android', mascherata come servizio per portare a termine con successo gli aggiornamenti software dedicati ai dispositivi Samsung Galaxy. L'avete per caso installata, anche solo per gioco? Procedete subito a disinstallarla, senza perdere altro ...