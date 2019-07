La barca a vela Alex è stata confiscata dalla Guardia di Finanza dopo la notifica di una

Il Barça svela la maglia away : omaggio alla Masia : La maglia da trasferta del Barcellona per la stagione 2019/20 rende omaggio a La Masia, l’accademia giovanile che è attualmente sinonimo di lavoro di squadra, giovani talenti e rappresenta il futuro del Club, nel 40° anniversario della creazione di questa famosa residenza per giocatori nella storica cascina di Can Planes. La nuova maglia sarà gialla, […] L'articolo Il Barça svela la maglia away: omaggio alla Masia è stato realizzato ...

Malta : «Accogliamo i 54 migranti salvati» Mediterranea : «Nessuno sta arrivando» E Di Maio : ong incoscienti in barca a vela : Il patto annunciato con un comunicato dal governo maltese dopo che il veliero Alex puntava verso Lampedusa: «Fa parte di un'iniziativa che promuove uno spirito europeo di cooperazione e buona volontà».

Di Maio : Ong - incoscienti in barca a vela : 12.08 "incoscienti questi delle Ong che utilizzano una barca a vela per andare in Libia, prendere delle persone e venire in Italia.". Lo afferma il vicepremier e ministro per lo Sviluppo economico, Luigi Di Maio. "Io credo che la questione della Mediterranea sia l'ennesima dimostrazione che le Ong hanno trovato il loro palcoscenico",dice Di Maio dalla Coldiretti a Milano."E' giusto che queste persone vadano a Malta" e poi: "I parlamentari del ...

L'Ong di Casarini "ruba" migranti alla Libia. E li carica sulla barca a vela : Giuseppe De Lorenzo Mediterranea interviene dopo la segnalazione arrivata da allarm Phone. Salvini: "È in acque libiche, vada a Tunisi" Detto, fatto. Il veliero di Mediterranea Saving Humans "strappa" altri migranti alla Guardia Costiera libica. L'Ong italiana ha appena caricato a bordo 55 persone da un barcone al largo della Libia. I disperati sono dunque accalcati sulla "Alex", la barca "da crociera" da 20 metri che da ieri ...

Mediterranea - l'ong di Casarini salva immigrati in barca a vela in acque libiche : guerra all'Italia : Ci risiamo. Dopo Sea Watch 3, ecco Mediterranea, la nave ong di cui il no-global Luca Casarini è capo missione. Un'imbarcazione a vela, la Alex, dell'organizzazione ha recuperato, ancora una volta in acque sar libiche, 54 immigrati che viaggiavano su un gommone. La barca a vela è stata inseguita da

barca a vela di Mediterranea salva 54 migranti sul gommone. Inseguita da una motovedetta libica : La guardia costiera di Roma aveva invitato a lasciarli alle motovedette di Tripoli. La Barca della Ong italiana, considerando in pericolo i naufraghi disidratati tra i quali donne incinta e bambini in fasce, li ha presi a bordo.

Vela - Giovanni Soldini : “La barca per me è un piccolo mondo - sui problemi del clima serve un cambio di mentalità” : Giovanni Soldini, simbolo della Vela italiana e principale specialista al mondo nelle navigazioni solitarie, è intervenuto al Forum dell’ANSA tenutosi nella giornata di oggi raccontando il proprio rapporto con il mare e con le ultime esperienze affrontate. Il velista milanese ha sottolineato soprattutto l’importanza della tecnologia introdotto dall’America’s Cup e le sue ripercussioni sulla quotidianità: “La ...

59 migranti partiti dalla Turchia a bordo di una barca a vela sono sbarcati vicino a Crotone : Nella notte tra domenica e lunedì 59 migranti che erano partiti giorni fa dalle coste della Turchia sono sbarcati a sud di Crotone, in Calabria. Viaggiavano a bordo di una barca a vela, e secondo Repubblica sono tutti di origine pakistana.

Marianna De Micheli : "Scoprimmo della chiusura di Centovetrine su Facebook. Dopo la soap ho girato l'Italia in barca a vela" : Da Centovetrine a Centoboline. Gli ultimi anni di Marianna De Micheli si potrebbero riassumere così. Da una parte la soap che l’ha resa popolare al grande pubblico grazie al ruolo della perfida Carol Grimani e dall’altra il libro che ha scritto una volta che la serie ha chiuso i battenti, lasciando di stucco gli spettatori ma anche gli stessi attori.“La notizia la apprendemmo da Facebook – rivela la De Micheli a TvBlog – ci sembrò strano ...

Le regole per una vacanza in barca a vela a impatto zero : Ti alzi al mattino e ti tuffi in mare, poi veleggi nel blu baciato dal sole, con il privilegio di poter godere di panorami favolosi e baie spesso irraggiungibili, il tutto avendo un albergo tutto per te, in mezzo al mare. È la vacanza in barca a vela, che piace a migliaia di italiani, soprattutto da quando i siti di boat sharing l'hanno resa decisamente più accessibile ed economica, e probabilmente anche tu ci stai facendo un ...

"Sognando Itaca" - in barca a vela contro la leucemia : viaggio nel mare della solidarietà : Ha preso il via (di nuovo) il progetto di vela terapia mirato alla riabilitazione psicologica e al miglioramento della...

barca a vela : 9 crociere da fare quest’estate per un viaggio memorabile : Divertirsi fra le CicladiIn caicco fra le isole della TurchiaIn goletta verso FethiyeAlla scoperta delle EolieRotta verso l’Artico Rotta verso l’Artico La traversata oceanicaLa traversata oceanicaPolinesia Francese con una Barca tutta per séA ritmo di tango nel DodecanesoAlle Baleari per trovare (magari) l’amoreMare. Se lo amate è arrivato o tornato il momento di leggere qui. Per scegliere e imBarcarsi sulle crociere più belle ed esplorare ogni ...