Prenderà il posto di Cristina Parodi! Francesca Fialdini condurrà “A ruota libera” sulla Rai (Di lunedì 8 luglio 2019) Da quello che si capisce, nei corridoi Rai sembra chiaro un ricollocamento di Francesca Fialdini. Dopo l’addio a La vita in diretta, ora per lei è arrivato il momento di cambiare aria e forse persino allontanarsi da quello che secondo tanti è l’amore di una vita: Tiberio Timperi. Per la Fialdini, già da giorni si parla di uno show domenicale, nello spazio che fu di Cristina Parodi col programma La prima volta: voci confermate, confermatissime.



E ora Il Secolo XIX rivela che la trasmissione si chiamerà A ruota libera, andrà in onda su Rai 1 dal prossimo 15 settembre e, aggiunge TvBlog, la Fialdini condurrà in solitaria. “Francesca sarà la padrona di casa di un programma che racconterà storie di vita quotidiana fra sorprese e situazioni dai sapori diversi, il tutto all’insegna del buonumore e della riflessione”, sottolinea TvBlog.



Con i lucciconi agli occhi ha affermato: “Ho incontrato degli amici veri in questa squadra, dei professionisti e degli amici veri, ho incontrato Tiberio, cioè l’ho ritrovato, ed era esattamente come mi aspettavo di vivere quest’esperienza. Abbiamo litigato, abbiamo fatto pace, ci siamo emozionati, però siamo sempre stati veri e questa è l’unica cosa che conta”.



Dunque, un lungo abbraccio con Tiberio Timperi, che ha strappato una risata alla collega in lacrime: “Ma che piangi, aò? Mica siamo morti!”. Timperi e Fialdini, come accennato, il prossimo anno potrebbero essere sostituiti: quasi certa la conduzione di Lorella Cuccarini, mentre per la controparte maschile la Rai sta vagliano diversi nomi. In bocca al lupo a tutti!