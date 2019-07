Cucciolo lasciato nel bagagliaio mentre la famiglia è in spiaggia

(Di lunedì 8 luglio 2019) Un cagnolino di circa due mesi è statoneldi un’autoi proprietari erano in. Il fatto è avvenuto domenica a San Felice Circeo (Latina). Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Della notizia danno conferma i carabinieri di San Felice Circeo, immediatamente chiamati sul posto. Visto l’accaduto, pare sia stata esposta regolare denuncia. A darne notizia è l’associazione onlus “Chance for dogs”. Tanta gente era inieri a San Felice Circeo. Le alte temperature sono l’ideale per passare una bella domenica al mare. Ma non tutto era idilliaco come poteva sembrare. Intorno alle 14.15, nel pieno della calura estiva, un ragazzo sarebbe entrato nel parcheggio di uno degli stabilimenti balneari, sentendo degli strani lamenti. In un primo momento il giovane avrebbe pensato che potesse trattarsi di un gatto, per poi capire da dove provenissero i lamenti: daldi un’auto.