Chi sono le donne delle ong 

Migranti - Papa Francesco : "Sono esseri umani prima di tutto - Dio ci Chiede di amarli" : Il Papa a sei anni dalla visita a Lampedusa. "Sono torturati, abusati e violentati nei campi di detenzione; sono gli ultimi che sfidano le onde di un mare impietoso; sono gli ultimi lasciati in campi di un'accoglienza troppo lunga"

Marò - ultima udienza all'Aja per valutare Chi decide sul caso | Italia : "Per l'India sono già colpevoli" : I giudici dovranno decidere quale tra Italia e India abbia la giurisdizione ad accertare le responsabilità di Latorre e Girone

Jeremias e Soleil si sono lasciati? L'indiscrezione di ?Chi? e l'indizio social : «C'è aria di crisi tra Jeremias Rodriguez e Soleil Stasi? Non si seguono più sui social: burrasca passeggera, blackout digitale o vera crisi? Voi cosa ne pensate? Vi piacciono...

Terrore in Indonesia per il risChio tsunami : dopo il fortissimo terremoto gli abitanti sono corsi verso i monti : Il forte terremoto che ha colpito l’Indonesia ha avuto l’epicentro nell’oceano, a 185 chilometri a sud-est di Manado, capitale del Sulawesi settentrionale. La scossa ha provocato il panico nella città di Ternate, nell’arcipelago delle Isole Molucche. Gli abitanti sono corsi verso zone più alte. L'articolo Terrore in Indonesia per il rischio tsunami: dopo il fortissimo terremoto gli abitanti sono corsi verso i monti sembra ...

Porti Chiusi - un provvedimento che non sta evitando lo sbarco degli immigrati che non sono l’unico problema degli italiani : “I Porti italiani sono chiusi e nessuna nave può attraccare per fare sbarcare immigrati”. Un’affermazione che gli italiani ascoltano di

MotoGP Germania 2019 : orari tv gara e quote - Chi sono i favoriti : MotoGP Germania 2019: orari tv gara e quote, chi sono i favoriti Dopo le entusiasmanti sessioni di qualifica, è già il giorno delle gare. Ciò che promette il Sachsenring non si può sapere fino all’ultima curva, il circuito tedesco promette sempre grandi bagarre. Tra Moto 2 e Moto 3, le probabilità di vedere sportellate è molto alta. Diversamente in MotoGP dove Marc Marquez è reduce da ben nove successi sul tracciato tedesco. Come si ...

Alex - il capitano della ong : "Sono felice" - sChiaffo all'Italia e alle sue leggi : Si chiama Tommaso Stella, ha 46 anni, è di Milano ed è "il Carola Rackete" di Alex, la nave della ong Mediterranea finita sotto sequestro dopo lo sbarco avvenuto a Lampedusa nella notte. Ora, anche Stella è indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (solo lui, non tutto l'equipaggio

Chiara Ferragni - vacanze lussuose con Fedez e Leone a Como. I fan notano un dettaglio : «Sono illegali» : Chiara Ferragni e le vacanze lussuose con Fedez e Leone a Como. L'influencer più famosa del mondo ha trascorso un week end da sogno con la famiglia al completo (anche mamma e sorelle) in...

Cairo Chiama De Laurentiis : “25 milioni per Verdi sono troppi” però ci vuole tempo : La Stampa scrive di un contatto telefonico tra il presidente del Torino e Aurelio De Laurentiis. L’oggetto del contendere è Simone Verdi, che piace tanto al club allenato da Mazzarri ma che il presidente azzurro non intende svendere. De Laurentiis chiede 25 milioni, per Cairo sono troppi. La trattativa è lunga e Cairo lo ha constatato con la sua telefonata al presidente del Napoli. Verdi resta la prima scelta per l’attacco granata ma ...

Nave Alex a Lampedusa - forzato il blocco di Salvini : "Non ci sono porti Chiusi per l'umanità" : "Non avevamo altra scelta. Siamo stremati ma felici di aver portato in salvo queste persone", ha detto Alessandra Sciurba...

Polizia salva cinque cuccioli Chiusi in una scatola : due sono stati adottati - si cercano ‘genitori’ per gli altri : Erano in una scatola di cartone con la scritta ‘regalo’. cinque teneri cuccioli sono stati trovati così, poco prima delle 7 di questa mattina, dagli agenti della Polizia di Stato del Reparto Prevenzione Crimine, non lontano dalla loro caserma di Settebagni a Roma. I cagnolini, tutti in buone condizioni, ma tremanti per la paura e sporchi per le tante ore passate all’interno della scatola, sono stati abbandonati lì probabilmente ...

Rifiuti Roma - Raggi pubblica video : “Nonostante l’ordinanza - gli impianti sono Chiusi e camion non possono scaricare” : “È sabato pomeriggio, nonostante l’ordinanza di Zingaretti, gli impianti hanno i cancelli chiusi e i camion non possono scaricare i Rifiuti che Ama raccoglie ogni giorno”. Così la sindaca di Roma Virginia Raggi postando sul suo profilo Facebook il video di una sua visita questo pomeriggio a “un impianto di trattamento Rifiuti fuori Roma che in base all’ordinanza di Zingaretti dovrebbe accettare i camion”, ...

Migranti : Mediterranea - 'non ci sono porti Chiusi per l'umanità' : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - "La barca a vela Alex di Mediterranea Saving Humans con 41 naufraghi a bordo ha appena attraccato al porto di Lampedusa. Non ci sono porti chiusi per l'umanità". Così su Facebook Mediterranea Saving Humans che ha appena attraccato al porto di Lampedusa. I 41 Migranti so

Processionarie in Germania : periodo - cosa sono e risChi infezione : Processionarie in Germania: periodo, cosa sono e rischi infezione Un’invasione, parola da usare senza timore di esagerare, di Processionarie della quercia sta interessando buona parte del territorio tedesco causando notevoli disagi. Processionarie in Germania: una fastidiosa invasione Un piccolo insetto che però sta causando grossi problemi in Germania: addirittura, risultano chiusi moltissimi luoghi pubblici dei Länder di Brandeburgo, ...