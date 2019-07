huffingtonpost

(Di lunedì 8 luglio 2019) A metà mattina Matteo Salvini è a Milano per il centenario dell’associazione nazionale degli alpini. Monumento dei caduti nella centralissima piazza Sant’Ambrogio. L’atmosfera è distesa. Con le penne nere c’è feeling. Le parole e i toni confermano il quadro: “Non si smette mai di essere alpino, io ho fatto il fante quindi ho questo rammarico”. Mancano tre ore all’ennesimo vertice di palazzo Chigi per provare a fare decollare le. “In discesa”, assicura. Alle 14.30 è a Roma. Varca frettolosamente la soglia del palazzo del governo in maniche di camicia. L’ottimismo è ridimensionato: “Non posso sapere come andrà la riunione, non sono un mago”. Alle 16.30 lascia il vertice in macchina. Pochi minuti dopo riappare su Facebook, ma parla di marò. É ...

MaxFacciamorete : RT @HuffPostItalia: Autonomie in alto mare - ClaudioZavatti1 : RT @HuffPostItalia: Autonomie in alto mare - sadape54 : RT @HuffPostItalia: Autonomie in alto mare -