Alcuni importanti sviluppatori ricordano lo storico Dreamcast

(Di lunedì 8 luglio 2019) Il 2019 segna il ventesimo anniversario dell'uscita di Segae per l'occasione il team di Archipel si è seduto a parlare condeglipiùche hanno lavorato sulla console, da Tetsuya Mizuguchi (Rez) a Yoot Saito (Seaman), riporta Kotaku.Nei video visibili più in basso, possiamo vedere altri creatori condividere i loro ricordi, come Hiroshi Iuchi (Ikaruga), Kenji Kanno (Crazy Taxi), Masayoshi Kikuchi (Jet Set Radio), Rieko Kodama (Eternal Arcadia), Tetsu Okano (Segagaga) e Hiroaki Yotoriyama (SoulCalibur).Se avete qualche interesse per l'amato, o anche solo per la storia dei videogiochi, questi due video sono una visione davvero essenziale.Leggi altro...

