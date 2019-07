Vittoria e Abdul film stasera in tv 7 luglio | cast | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

(Di domenica 7 luglio 2019)è ilin tv domenica 72019 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:e scheda USCITO IL: 26 ottobre 2017GENERE: DrammaticoANNO: 2017REGIA: Stephen Frears: Judi Dench, Eddie Izzard, Ali Fazal, Michael Gambon, Olivia Williams, Tim Pigott-Smith, Simon Callow, Fenella Woolgar, Julian Wadham, Ruth McCabeDURATA: 112 Minutiin tv:Ecco ladeloggi in tv. Ladi Victoria eè ispirata alla storia dell’improbabile, ma vera amicizia tra la Reginaed un servitore indiano di nomeKarim (Ali Fazal).a 24 anni va in Inghilterra come cameriere durante il Giubileo d’oro della Regina (Judi Dench). La regina coglie ...

sergiofabi : In tv oggi Vittoria e Abdul di Stephen Frears con Judi Dench CANALE 5 h 21:20 Vacanze in America IRIS h 21:… - cineblogit : Stasera in tv: 'Vittoria e Abdul' su Canale 5 - carmenFashionCr : Stasera in tv: 'Vittoria e Abdul' su Canale 5 #cinema -