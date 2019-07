Ondata di maltempo in Svizzera | 7 feriti | temporali | raffiche fino a 135 km h e brusco

Forte Ondata di maltempo in Giappone : oltre 1 milione di evacuati : Una grave ondata di maltempo si è abbattuta nella giornata di Mercoledì nell'area sud-orientale del Giappone. Piogge torrenziali hanno causato estesi allagamenti, frane e smottamenti. Nella...

Ondata di maltempo nel sud del Giappone : inondazioni e frane - dispersa una donna : Piogge torrenziali stanno colpendo il sud del Giappone, causando inondazioni e frane: nella prefettura di Kogoshima, la più colpita, il governo ha inviato l’esercito in soccorso della popolazione locale. Le autorità hanno chiesto a centinaia di migliaia di residenti della regione di evacuare le proprie abitazioni. Una donna di 80 anni risulta dispersa a Soo, nel sud del Paese. Il servizio meteorologico nazionale prevede che le piogge ...

Ondata di maltempo al Nord Italia : violenti e temporali a Vicenza e Biella - danni e numerosi interventi : Ancora in corso gli ultimi interventi dei vigili del fuoco per il violento temporale che si è abbattuto ieri sera a Vicenza e gran parte della provincia, che ha causato la caduta di alberi, pali e danni d’acqua. Almeno una cinquantina le richieste d’intervento giunte alla sala operativa del 115, a fronte di oltre 25 interventi effettuati. A Vicenza, in contrà San Marco intorno alle 23, un fulmine ha innescato un incendio sul tetto di ...

Ondata di maltempo in Friuli Venezia Giulia - Riccardi : “Mostrato grande livello efficienza” : “Un’azione frutto di una macchina organizzativa messa in piedi in poco tempo che ha mostrato un livello di efficienza importante con i Comuni che hanno saputo dare una risposta al di là delle più rosee previsioni“. Così il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi ha sintetizzato l’andamento degli interventi seguiti all’alluvione che investì il Friuli Venezia Giulia alla fine dell’ottobre ...

Meteo Luglio - le Previsioni : nuova Ondata di caldo innescherà maltempo estremo con temporali e grandine in tutt’Italia : Il mese di Luglio è iniziato ieri con forti temporali e violente grandinate al Nord Italia: il maltempo condizionerà in modo molto pesante il prosieguo del mese. Le Previsioni Meteo per i prossimi giorni, infatti, sono particolarmente preoccupanti: il caldo aumenterà per tutta la settimana, e in modo particolare nel weekend l’aria tornerà ad essere rovente, soprattutto al Sud dove il picco della nuova ondata di calore sarà tra Domenica 7 e ...

Ondata di maltempo in Serbia : ancora disagi e criticità a Belgrado : A seguito dell’Ondata di maltempo che ha investito la Serbia nei giorni scorsi, sono ancora in corso a Belgrado le operazioni necessarie per tornare alla normalità. I vigili del fuoco sono impegnati nel drenaggio dell’acqua lungo la riva sinistra del Danubio. E’ stata avviata ieri la disinfestazione contro zanzare e altri insetti dopo le forti precipitazioni che si sono abbattute domenica sulla capitale serba. Il maltempo ha ...

Ondata di maltempo nel nord della Germania : vento a 110 km/h e pioggia - numerosi feriti : Una violenta Ondata di maltempo ha colpito il nord della Germania: si sono registrate forti raffiche di vento e intense precipitazioni, che hanno provocato almeno 21 feriti. Tre donne e quattro uomini sono stati feriti da un ramo mentre partecipavano ad una festa di matrimonio in una cittadina del land Meclemburgo-Pomerania. Un albero si è spezzato a causa delle forti raffiche alle porte di Berlino ed è caduto ferendo 11 persone. Secondo le ...

Meteo - Previsioni estreme per i prossimi giorni : nel weekend Ondata di calore fino a +40°C - poi torna il maltempo? : Meteo – L’inizio di Giugno ha portato l’estate, come ampiamente previsto, sul Nord Italia dove anche oggi le temperature hanno raggiunto valori particolarmente elevati, raggiungendo +35°C a Merano, +34°C a Mantova, +32°C a Milano, Brescia, Padova, Bolzano, Reggio Emilia e Vicenza, +31°C a Torino, Bologna, Verona, Parma, Bergamo, Cremona, Lodi, Ferrara, Pavia, Pordenone e Sondrio. Fa ancora freddo, invece, al Sud, nonostante le ...

Maltempo - nuova Ondata in Veneto : temporale su Venezia : Nuovo scossone del Maltempo sul Veneto, dove il fronte freddo perturbato dal centro Europa ha portato temporali, grandinate e vento forte sulla regione. Un nubifragio, con forte vento, si è abbattuto nel tardo pomeriggio anche su Venezia, alzando onde che hanno reso difficili i collegamenti anche in laguna. Nel trevigiano c’e’ stata la situazione piu’ difficile: piogge intensissime, concentrate in poche decine di minuti, hanno ...

Yemen : Ondata di forte maltempo a Sana’a [GALLERY] : ondata di forte maltempo e strade come fiumi a Sana’a. Piogge torrenziali hanno colpito la capitale dello Yemen. L'articolo Yemen: ondata di forte maltempo a Sana’a [GALLERY] sembra essere il primo su Meteo Web.

Meteo USA - violenta Ondata di maltempo nel Midwest : almeno 4 morti [GALLERY] : Il Midwest statunitense flagellato da maltempo e fenomeni Meteo estremi: un tornado ha colpito la regione, provocando la morte di almeno 4 persone e obbligando i residenti a mettersi al riparo nei rifugi a causa delle piogge torrenziali, forti venti e fulmini. Le avverse condizioni Meteo si registrano soprattutto in Missouri, Kansas e Oklahoma. E’ stato lanciato l’allarme anche per i possibili allagamenti, mentre sono sotto stretta ...

Meteo - violenta Ondata di maltempo negli USA : 60 tornado in 2 giorni - piogge torrenziali e alluvioni lampo. Vittime [FOTO] : Una forte ondata di maltempo ha travolto le Grandi Pianure centrali e meridionali degli Stati Uniti con piogge torrenziali, alluvioni lampo e quasi 60 tornado. Nel corso di questa ondata di maltempo di due giorni, ci sono stati purtroppo 3 morti e diversi feriti. Due persone sono rimaste uccise in un incidente stradale in Missouri e le autorità hanno affermato che le forti piogge sono state un fattore contribuente alla disgrazia, secondo quanto ...

Meteo - le Previsioni per il weekend : arriva un’altra Ondata di maltempo - piogge senza sosta [MAPPE] : Una nuova ondata di maltempo colpirà l’Italia nel weekend: è un Maggio senza tregua, e farà ancora freddo con nevicate fuori stagione sui rilievi. Responsabile del nuovo peggioramento sarà una perturbazione atlantica proveniente dal settore più settentrionale dell’oceano, come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo (mappe sinottiche e termiche del modello europeo ECMWF). Le temperature si manterranno di gran ...

Maltempo Emilia-Romagna : “In allerta per nuova Ondata” : “Siamo tutti impegnati per fare fronte all’emergenza, ora sta nevicando in Appennino e sono previsti altri giorni di pioggia, quindi siamo tutti allertati col sistema di Protezione civile per cercare di stare sul pezzo“: lo ha dichiarato il presidente della Regione Emilia-Romagna. “Ci sono persone che non dormono da tre giorni, li ringrazio tutti quanti – prosegue Stefano Bonaccini -. Bisogna stare molto attenti, ...