Iran | quell’ultimatum scaduto è davvero una minaccia?

(Di domenica 7 luglio 2019) Ultimatum. Dal 7 luglio l’ricomincia ad arricchire l’uraniooltre la soglia del 3, 67% prevista dall’accordo del 2015 sul suoprogramma nucleare (Jcpoa). A confermarlo per ultimi, a 60 giorni dalprimo avvertimento del presidente Hassan Rouhani, il viceministro degliEsteri Abbas Araqchi, il portavoce del governo Ali Rabiei, e quellodell’Agenziaiana per l’energia atomica Behrouz Kamalvandi. Mal’arricchimento per ora sale solo fino al 5%, percentuale sufficiente perla produzione di energia elettrica nel reattore di Busheur. E dunquenon ancora al 20% necessario per il reattore di ricerca di Teheran. E benlontano dunque da quel 90% che sarebbe necessario per quell’ordignonucleare che Teheran nega da anni di voler costruire, e per il qualeservirebbero comunque mesi di tempo proprio grazie a quel Jcpoa dalquali gli Usa di Donald ...

