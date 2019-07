Inter | duello di mercato con la Juventus | tra gli obiettivi in comune ci sarebbe Lukaku

Calciomercato Inter : per Barella è duello con la Roma - ma deciderà il giocatore (Rumors) : L'Inter 2019-20 sarà rivoluzionata rispetto al passato. Questo è almeno il sentore guardando alle prime voci e alle prime trattative di questo Calciomercato estivo che vede la squadra nerazzurra protagonista. Il club ha ingaggiato un allenatore di grande spessore come Antonio Conte che necessita di adeguati rinforzi in tutti i reparti per poter duellare con la Juventus. L'obiettivo è quello di Interrompere la lunghissima striscia di scudetti ...

Pogba duello Juve-Real - Inter è rebus Icardi : L'annuncio di SARRI alla Juventus scuote il mondo del calciomercato che di solito la domenica rallenta. Ma quando si tratta di Juve tutto e' possibile, ed ecco che arrivano le parole di Pogba ("potrebbe essere arrivato il tempo di una nuova sfida") sul possibile addio al Manchester United. In casa bianconera hanno immediatamente drizzato le antenne, anche se per il francese in pole position ci sarebbe il Real Madrid. Mentre in Inghilterra ...

Ballottaggi - oggi il duello (senza M5s) in 136 Comuni Guarda la mappa Interattiva : Ai seggi per scegliere il sindaco in 15 capoluoghi e in altri 121 municipi. Sfida Lega-M5S a Campobasso. Salvini prova a espugnare Ferrara, il Pd a riprendere Livorno

