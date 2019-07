Sagrada | sfida all’ultima vetrata di una basilica

wired

(Di sabato 6 luglio 2019) Siete pronti a indossare ancora una volta i panni di mastri vetrai per una delle più grandi basiliche d’Europa?di Daryl Andrews e Adrian Adamescu (Cranio Creations, italiano, 1-4 giocatori, 20-40 minuti, 39,90 euro) è stato uno dei giochi da tavolo di maggior successo dell’ultimo anno, e a ragion veduta. Esteticamente perfetto, meccanicamente solido, è l’erede ideale di un altro grande classico moderno, Azul. Oggi si propone un’altra ottima occasione per scoprire il fascino di, grazie a un’espansione per 5-6 giocatori che include nuovi obiettivi, nuovi strumenti e nuove regole. Le regole del gioco Un riassunto è d’obbligo per chi non conoscesse il gioco base. L’obiettivo è creare delle vetrate colorate, nell’arco di 10 turni, utilizzando dei dadi di 5 colori diversi. All’inizio di ogni turno, un giocatore tira una ...