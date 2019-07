MotoGP | a Misano torna la tribuna Suzuki

MotoGP : torna la tribuna Suzuki a Misano con tanti vantaggi esclusivi : Suzuki offre la possibilità di assistere al prossimo Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini del 15 settembre da...

MotoGP – Al Mugello l’incontro tra Ezpeleta e i promotori del Gp di Misano : semaforo verde! : Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini: semaforo verde! Al Mugello i promotori hanno incontrato il CEO di Dorna che si è complimentato per gli intervento sulla viabilità Il bellissimo weekend di sole e pubblico al Mugello, le due vittorie italiane in Moto3 e MotoGp con Tony Arbolino e Danilo Petrucci e i cinque italiani sui tre podi, hanno acceso l’attesa per il prossimo appuntamento in Italia, dal 13 al 15 settembre con ...

MotoGP – Mugello e Misano a confronti : i costi per un weekend a due ruote : Mugello e Misano: i costi per un weekend di MotoGp. I prezzi dei biglietti per Mugello e Misano. I costi extra per il weekend di MotoGp. Come conviene organizzarsi per risparmiare Domani 31 maggio, prenderanno ufficialmente il via le prove libere per il sesto atto della MotoGp. La pista, sarà una delle più difficili e spettacolari: il Mugello. Rossi & co. se la dovranno vedere come al solito con Márquez, per una bagarre che si ...

MotoGP Ducati - Dovizioso in pista a Misano per il DTM : ROMA - Andrea Dovizioso è pronto a passare alla quattro ruoe, anche se solo per un week end. Il pilota forlivese il mese prossimo scenderà in pista alla guida di una Audi nella tappa di Misano del ...