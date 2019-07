Mister Ilva alla sbarra per nulla

ilgiornale

(Di sabato 6 luglio 2019) Nicola Porro Ieri Fabio Riva, uno dei componenti della famiglia a cui hanno scippato l'di Taranto, è stato assolto da un coraggioso giudice, Lidia Castellucci, a Milano. L'accusa era quella di bancarotta per il crac della holding che controllava l'impianto siderurgico. Il giudice Castellucci ha stabilito che «il fatto non sussiste». Conviene fare un passo indietro e ricordare l'ubriacatura giudiziaria che investì la famiglia e che portò all'espropriazione dell'azienda, nell'assordante silenzio generale, compresa la Confindustria di Emma Marcegaglia, all'arresto dei componenti della famiglia, al commissariamento dell'sua conseguente insolvenza esvendita a un gruppo straniero, che è cronaca di questi giorni. Nel luglio del 2012 i Riva vennero arrestati e gli impianti sequestrati per l'ipotesi di disastro ambientale, ancora tutta da dimostrare: anzi, la ...