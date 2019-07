Migranti | L Orlando | ‘da Salvini e governo sequestro persona’

Migranti : Orlando - 'ora pm accertino se Salvini ha commesso illeciti' : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - "Adesso chiedo ai magistrati di accertare se il ministro Salvini ha commesso un illecito nell'impedire l'adempimento del dovere". Lo ha detto all'Adnkronos il sindaco di Palermo Leoluca Orlando commentando la notizia della liberazione di Carola Rackete.

Migranti : Orlando - 'ho sempre avuto fiducia nella giustizia - invito Carola a Palermo' : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - "Ho sempre avuto fiducia nella giustizia italiana perché ho fiducia nella costituzione che recepisce le convenzioni internazionali. Inviterò Carola a Palermo per darle la cittadinanza onoraria". Così all'Adnkronos il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando dopo la mancata c

Migranti : sit in solidarietà a Palermo - Orlando 'Salvini è un giovane Mussolini' : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - "Salvini è un giovane Mussolini, dobbiamo impedire che diventi il Mussolini maturo: quello che ha prodotto guerre e genocidi". Lo ha detto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, parlando con i giornalisti a piazza Verdi dove sta prendendo il via una manifestazione di s

Migranti : manifestazione solidarietà a Palermo - in prima fila Orlando e rettore ateneo : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - manifestazione di solidarietà oggi a Palermo a sostegno di Carola Rackete, la comandante della nave Sea watch arrestata sabato mattina dopo lo sbarco a Lampedusa. In prima fila ci saranno il sindaco Leoluca Orlando, tutta la giunta ma anche il rettore dell'università Fa

Migranti : L.Orlando - 'un porto chiuso non è più un porto' : Palermo, 20 giu. (AdnKronos) - "Noi sindaci ci impegniamo per l’integrazione e l’inclusione contro ogni forma di emarginazione. Ci rifiutiamo di fare o lasciare annegare brutalmente bambini, donne e uomini nel mare davanti alle porte della nostra città e al confine del nostro continente. Quando si f

Migranti : L.Orlando - 'noi sindaci siamo un porto sicuro' : Palermo, 20 giu. (AdnKronos) - "Il network europeo 'Un porto sicuro' costituisce un invito ad un impegno comune di tutti coloro che hanno a cuore i diritti umani e il diritto alla vita di quanti intraprendono la traversata del Mediterraneo". A dirlo è il sindaco di Palermo Leoluca Orlando che oggi p

Migranti : Orlando - 'contenti per Paul - prosegue battaglia per diritti di tutti' : Palermo, 7 giu. (AdnKronos) - "Siamo certamente contenti di questo risultato che non cambia però la sostanza ed il motivo dell'impegno che tanti, anche con la formidabile e delicata presa di posizione di Biagio Conte, abbiamo assunto in queste settimane. Occorre proseguire nell'impegno per i diritti

Leoluca Orlando - nuova provocazione contro Matteo Salvini : "Il termine Migranti va eliminato" : Niente più utilizzo della parola "migranti". È questo l'appello di Leoluca Orlando. Il sindaco di Palermo è intervenuto al convegno La scherma come strumento di integrazione dei popoli del Mediterraneo e, ancora una volta, non ha evitato le polemiche. "È molto importante eliminare la parola migranti

Palermo : decreto sicurezza - Orlando firma iscrizioni anagrafe Migranti e occupanti abusivi (2) : (AdnKronos) - Diversa la procedura seguita per i soggetti che attualmente vivono in edifici pubblici occupati abusivamente. In questo caso i provvedimenti sono stati proposti e controfirmati dall’assessore alla Cittadinanza sociale Giuseppe Mattina e seguono una lunga fase istruttoria da parte degli

Palermo : decreto sicurezza - Orlando firma iscrizioni anagrafe Migranti e occupanti abusivi : Palermo, 16 mag. (AdnKronos) - Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando resta fermo sulle sue decisioni e oggi firma le prime iscrizioni anagrafiche di alcuni migranti e di cittadini italiani occupanti edifici pubblici per i quali le procedure erano state bloccate con l'entrata in vigore del decreto si

Recensione 'Paradiso Italia' di Mirko Orlando : un'opera che intende dar voce ai Migranti : Il fotografo e illustratore Mirko Orlando ha presentato "Paradiso Italia", una graphic novel che miscela scrittura, fotografia e disegno per raccontare del difficile tema dell'accoglienza e dell'integrazione dei migranti che ogni giorno arrivano nel nostro Paese. Il libro è edito dalla casa editrice Edicola Ediciones. Il linguaggio visivo è più tagliente della parola scritta Una condizione tratteggiata dall'autore con crudo realismo e insieme ...