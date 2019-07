L' incubo di una 28enne | sequestrata per giorni dopo un incontro sessuale

Bahrain - l'incubo iraniano sulla "Conferenza del secolo". Cinquanta miliardi non fanno una pace : Una Conferenza sui palestinesi, ma senza i palestinesi. E con un convitato di pietra che, come uno spettro in armi, aleggia sui partecipanti al summit “Peace to prosperity”, apertosi a Manama, capitale del Barhain. Quel convitato di pietra è l’Iran. L’escalation della tensione nel Golfo, lo scontro frontale tra Washington e Teheran, fatto di petroliere silurate, droni abbattuti, sanzioni a pioggia, segna i lavori ...

Milano - serata da incubo per una turista inglese 44enne ai Navigli : è stata abusata : L’ha ritrovata un passante, verso le sei di mattina di domenica, mentre era sdraiata per terra in un giardino pubblico in Conca del Naviglio a Milano, ancora sotto shock. La donna, con i vestiti tutti in disordine, ha farfugliato qualche parola, cercando di spiegare cosa le fosse accaduto. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno notato dei segni sul collo della signora, probabilmente causati da graffi. La vacanza nel capoluogo lombardo ...

Emis Killa : “A una donna non dovrebbero mai puzzare le ascelle… Che incubo”. Twitter incredulo : “Pensa - ci sono donne che ca****” : Emis Killa usa i social spesso in modo molto diretto. Verrebbe anzi da dire, troppo diretto. Così è stato ieri, quando il rapper si è lasciato andare a un’affermazione abbastanza inusuale. Non certo alta filosofia, ecco. E nemmeno una battuta ironica. “A una donna non dovrebbero mai puzzare le ascelle. Neanche se fa la maratona di New York. Che incubo”. In molti hanno sottolineato il serpeggiante maschilismo della cosa (alla ...

Grey’s Anatomy - Ellen Pompeo fa una confessione choc : “Un incubo…” : Ellen Pompeo sulle prime stagioni di Grey’s Anatomy: “Sono state un incubo” Protagonista indiscussa di Grey’s Anatomy e senza dubbio tra le attrici più pagate di Hollywood, Ellen Pompeo è nota al grande pubblico per la schiettezza con cui, negli anni, ha portato avanti le sue battaglie per la parità dei sessi in campo lavorativo. Forte di un contratto milionario che la lega alla ABC per altre due stagioni, l’attrice ...

E’ ancora incubo dispersi sull’Himalaya : da giorni nessuna notizia di sette alpinisti e una guida : sette alpinisti e una guida risultano dispersi da una settimana sul Nanda Devi, la seconda montagna più alta dell’India: lo hanno reso noto fonti della magistratura locale. Come riporta il sito della Cnn, si tratta di quattro cittadini britannici, due statunitensi e un australiano, oltre alla guida indiana; il gruppo non dà più notizie dal 25 maggio e ieri sono quindi scattati i soccorsi. Un primo gruppo di soccorritori ha raggiunto il ...