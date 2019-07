La neonata trovata morta nel Tevere aveva ancora il cordone ombelicale attaccato

meteoweb.eu

(Di sabato 6 luglio 2019) Il corpicino trovato lungo le sponde del fiume, all’altezza del Ponte Giano da un pescatore intorno alle 16 di oggi, è di una bimba. Secondo quanto emerso la piccolail. Sul posto gli agenti della polizia di Stato e i vigili del fuoco. Gli inquirenti sono al lavoro per capire le cause del decesso e la dinamica dei fatti, ma sarà l’esame autoptico a fare luce sulla morte della piccola. Le forze dell’ordine hanno iniziato a cercare indizi utili nelle zone limitrofe al ritrovamento. L'articolo Lanelil: indagini in corso Meteo Web.

silviofratini : RT @annamariamoscar: Non è possibile!!!!!!!!!!!!!!!!! Ma a che punto siamo arrivati??????????????????' Roma, neonata trovata morta nel Teve… - nuccia20 : RT @annamariamoscar: Non è possibile!!!!!!!!!!!!!!!!! Ma a che punto siamo arrivati??????????????????' Roma, neonata trovata morta nel Teve… - 1962Christian : RT @annamariamoscar: Non è possibile!!!!!!!!!!!!!!!!! Ma a che punto siamo arrivati??????????????????' Roma, neonata trovata morta nel Teve… -