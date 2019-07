Forza Italia | Giovanni Toti al Brancaccio | Serve un partito più largo

Così Toti rottama Forza ItaliaEcco il suo "partito non partito" : Miracolo Giovanni Toti: è riuscito a farsi un “partito non partito” senza mai uscire da Forza Italia, sempre con la maniglia della porta in mano, pronta a sbatterla in faccia a chi è rimasto fedele nei secoli al Cavaliere Berlusconi. E ora è anche il leader del nuovo “centro che avanza”. Segui su affaritaliani.it

Giovanni Toti provoca ancora Silvio Berlusconi : "Forza Italia? Cambiamo nome" : Nel giorno della sua convention, Giovanni Toti attacca anche in un'intervista sul Corriere della Sera. Nel mirino una Forza Italia sempre più vicino alla scissione, con Silvio Berlusconi che picchia duro contro gli azzurri pronti ad andare all'incontro del governatore ligure, lasciando intendere che

Silvio Berlusconi - la rabbia nel giorno di Giovanni Toti : chi caccia da Forza Italia : È come nella livida festa della Maschera della morte rossa di E.A. Poe: chi si fa vedere con Toti, alla sua convention, morirà. Mentre, all' ombra del padre, i coordinatori ufficiali di Forza Italia Mara Carfagna e Giovanni Toti - l' una dissidente, l' altro d' un ribellismo oramai invincibile - si

Silvio Berlusconi - il retroscena. Tam tam in Forza Italia : disertate l'appuntamento di Giovanni Toti : "Io non voglio parlare male di Giovanni Toti visto che non c'è ma non capisco perché appena nominato abbia fatto un post contro di voi, addirittura immaginando di mettervi un tutor. Io, al suo posto, vi avrei invitato tutti a cena. Ecco perché non dovete andare alla sua kermesse del 6 luglio. Sarebb

Forza Italia - Toti : “Confermo la mia convention”. Carfagna : “Rischio è che sia divisiva - non si faccia la fine del Pd” : Altro che pax nel nome del compromesso, in attesa di scrivere le regole per il rinnovamento interno di Forza Italia, con le primarie ancora sullo sfondo. Dentro il partito azzurro è ancora caos: non è bastata la scelta di Silvio Berlusconi di nominare nuovi coordinatori Mara Carfagna e il ribelle Giovanni Toti, nel tentativo di spegnere le polemiche interne. Un vertice a Palazzo Grazioli, con il presidente e i due neo coordinatori, si è tenuto ...

Silvio Berlusconi - le gravi parole rubate su Giovanni Toti : Forza Italia a un passo dalla scissione : Forza Italia a un passo dalla scissione? Le parole consegnate da Silvio Berlusconi ai suoi fedelissimi non sono per niente rassicuranti: "Non mi piace per nulla il modo in cui si sta comportando Giovanni. L'abbiamo promosso coordinatore nazionale insieme a Mara Carfagna, io mi sto impegnando a rilan

11 milioni a Scicli - i suggerimenti di Forza Italia Giovani : I Giovani di Forza Italia Scicli chiedono la riduzione delle tasse comunali dopo la notizia dell'arrivo in città di 11 milioni di euro

Silvio Berlusconi - ormai è "salasso Meloni". Un'altra big di Forza Italia lo molla per andare con i Fratelli : Stile Dieci piccoli indiani. Alla fine, dentro Forza Italia, rischia di restarne solo uno: Silvio Berlusconi. Lo stillicidio di fuoriusciti quotidiani continua e dopo l'ex sindaco di Ascoli Guido Castelli, passato armi e bagagli con Giorgia Meloni dentro Fratelli d'Italia, è il turno di una big roma

Alternativa Forza Italia 4.0 con una nuova carta delle libertà e dei diritti per tutti : Se davvero per Forza Italia, con Mara Carfagna coordinatrice nazionale, si profilerà una nuova stagione 4.0 lo capiremo presto e dai toni che la cura della nuova madrina andrà a imprimere al dibattito.Per questo da tempo, da quando Forza Italia, unico partito del vecchio centrodestra, decise di dotarsi di un dipartimento Libertà Civili e diritti Umani (era l’ottobre del 2014), crediamo nella necessità di ...

Forza Italia - Mulè : “Scontri interni al partito? Siamo messi peggio del Pd - non abbiamo neanche la capacità di far ridere” : “Scontri interni a Forza Italia? Assisto abbastanza basito a quello che accade. Dopo le nomine di Berlusconi è cominciata una guerra tra eserciti di Franceschiello“. Così, ai microfoni de “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus), Giorgio Mulé, deputato e portavoce di Forza Italia, commenta le lotte fratricide interne al suo partito, all’indomani della nomina dei due coordinatori nazionali, Mara ...

Forza Italia sta implodendo : Nel partito in crisi di voti e di idee sono tutti contro tutti, mentre Berlusconi cerca di tenere unita la baracca promettendo un futuro congresso

“Duello” Toti-Gelmini - Forza Italia si divide tra pro e contro : C'e' chi sta senza riserve con Giovanni Toti, che chiede un azzeramento totale di tutti gli incarichi dentro Forza Italia per ripartire. E poi c'e' chi, al contrario, stigmatizza le parole del governatore della Liguria. Si apre il dibattito interno a Forza Italia, e le parole non sono tenere: Toti prende spunto dall'addio al partito di Guido Castelli, citando altri precedenti, e afferma: "C'e' ancora qualcuno che sostiene che non serva azzerare ...

Forza Italia - anche l’ex sindaco di Ascoli va via. Toti : “Bisogna azzerare il partito. Egoismo di qualcuno distrugge tutto” : Forza Italia perde un altro pezzo. L’ex sindaco di Ascoli, Guido Castelli, ha deciso di lasciare il partito di Silvio Berlusconi. Un addio che provoca la reazione di Giovanni Toti. “Non possiamo consentire che l’entropia, o peggio, l’Egoismo di qualcuno, distruggano tutto. Bisogna muoversi in fretta, azzerare tutto e ripartire con coloro che saranno scelti dal popolo di centrodestra di ogni luogo”, ha scritto su facebook il presidente ...

Toti : "Forza Italia come il gambero Fa un passo avanti e due indietro" : "Mi sembra un andamento tipico del gambero, un passo avanti e due indietro". Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, intervistato da AffarItaliani.it, commenta così quanto sta accadendo all'interno di Forza Italia. "Una settimana fa il presidente Berlusconi sembrava aver... Segui su affarItaliani.it