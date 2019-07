Conte | nessun veto a Von der Leyen per essere forti in Ue

Procedura d'infrazione per l'Italia - Mattarella : "Nessun motivo per aprirla" | Conte ottimista : "Noi crediamo che la Procedura di infrazione non abbia ragione di essere aperta". Così il presidente della Repubblica da Vienna dopo un colloquio con il presidente austriaco. Anche il premier ottimista sui numeri dell'Italia ma il commissario Oettinger avverte: "Cambio di rotta o sanzioni"

Conte : evitare procedura. Nessuna nomina : 10.02 "Abbiamo fatto il nostro.Siamo sereni, confidiamo che vada tutto bene".Così il premier Conte, in conferenza stampa al termine del G20 di Osaka, rispondendo ad una domanda sulla procedura di infrazione."Va assolutamente evitata, subito, senza indugio", ha detto. "L'accordo sulle nomine non è ancora chiuso",l'Italia punta ad una "personalità di grande spessore, che abbia a cuore la crescita economica e l'equità sciale,pronta a sedersi a un ...

Procedura - Conte tratta con i leader Ue al G20 : vede Merkel e Juncker. “Confido di evitarla. Nessun rinvio a ottobre” : Brevi colloqui, prima con la cancelliera tedesca Angela Merkel, poi con il presidente della commissione europea Jean-Claude Juncker. Il premier Giuseppe Conte in Giappone per il G20 di Osaka prosegue la sua negoziazione per evitare all’Italia la Procedura d’infrazione per debito eccessivo. L’argomento è stato trattato anche nei vari bilaterali durante il pre-summit dei leader europei nella mattinata ...

Migranti : Sea watch - ancora nessuna Contestazione a comandante : Palermo, 27 giu. (AdnKronos) - Prosegue lo stallo della nave Sea watch a poche miglia dall'isola di Lampedusa con a bordo 42 Migranti. E' attesa per oggi la svolta sull'eventuale sbarco dei naufraghi. Ieri la Guardia di Finanza è salita a bordo della nave e ha acquisito dei documenti, preso le gener

Giuseppe Conte : “Non vedo l’esigenza di un rimpasto - nessuno tocchi o critichi i miei ministri” : Giuseppe Conte, intervistato al Forum Ansa, ha spiegato di essere soddisfatto del clima che si respira nel governo e soprattutto del lavoro che svolge con Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il presidente del Consiglio ha anche annunciato che "non ci sarà nessun rimpasto" e che non tollera che "qualcuno critichi e tocchi i ministri".Continua a leggere

Governo - Conte : “Procedura va evitata”. E si difende : “Salvini e Di Maio? Nessuno vuole dettarmi agenda - fiducia ritrovata” : “Io sotto assalto di Salvini e Di Maio su conti, Ue e tasse? Mi vogliono dettare l’agenda? No, non è stato questo l’atteggiamento, né questo il clima. Nessuno mi vuole mettere in un angolo, sono lo stesso che a dicembre ha evitato la procedura di infrazione al Paese salvaguardando le misure di protezione sociale, quota 100 e reddito di cittadinanza. Non ho cambiato filosofia”. A rivendicarlo il presidente del ...

Governo - Conte : “Nessuno mi detta agenda - no misure recessive. Ora dialogo con l’Ue per un posto in Commissione” : “C’è stata una pausa, ma da ieri ci siamo messi a lavoro, ci saranno ulteriori incontri nei prossimi giorni per proseguire l’azione di rilancio”. Dinanzi all’Assemblea di Assonime tocca a Giuseppe Conte inaugurare la fase due del Governo gialloverde dopo il vertice con Matteo Salvini e Luigi Di Maio che nelle intenzioni dei protagonisti dovrebbe rilanciare l’azione dell’esecutivo. Due gli obiettivi principali: ...

Sulle cene con Palamara Zingaretti si acContenta del "così fan tutti" di Lotti : "Ma nessuno dei miei lo avrebbe fatto" : Su una cosa, almeno, Nicola Zingaretti e Luca Lotti sono d’accordo: le cronache dei giornali di questi giorni nascondono una grande ipocrisia. Ossia, il fatto che gli incontri tra politici e magistrati ci siano sempre stati e sempre continueranno ad esserci, qualsiasi sia il partito o l’area di provenienza di entrambi. Da questo punto di vista, gli attacchi degli avversari politici, Cinquestelle in testa, appaiono del tutto ...

Palazzo Chigi - incontro tra Salvini e Di Maio : "Nessun vertice con Conte domani" : I due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio si sono incontrati nel primo pomeriggio di oggi a Palazzo Chigi per una riunione privata a proposito della quale nessuno dei due ha voluto rilasciare un commento. Il faccia a faccia tra i due leader politici, il primo dopo le elezioni europee e le frecciatina che si sono susseguite nei giorni successivi, si è svolto mentre il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che lunedì ha lanciato una ...

Giuseppe Conte risponde all'Ue : "Nessun taglio a Quota 100 e Reddito di cittadinanza" : Quota 100 e Reddito di cittadinanza non si toccano, neppure dopo la "strigliata" di Bruxelles. Giuseppe Conte è chiaro: "il taglio a Quota 100 e Reddito di cittadinanza non è assolutamente all'ordine del giorno. Lavoriamo con il Mef perché si prefigurano dei risparmi di spesa, visto che alcune somme

Inter-Conte - le sensazioni di Milito : “porterà la sua mentalità - ma nessun paragone con Mourinho” : L’ex attaccante argentino ha parlato dell’arrivo all’Inter di Conte, evitando però paragoni con Mourinho “Come interista spero che Conte faccia una grande stagione, credo sia un grandissimo allenatore, non lo scopro io, porterà la sua mentalità, mi auguro e spero che possa fare grandi cose“. Fabio Ferrari/LaPresse E’ l’auspicio dell’ex attaccante dell’Inter, Diego Milito, ...

Dl Sicurezza bis - Conte : “Cdm dopo le europee. Ne ho parlato con Di Maio e Salvini. Da Mattarella nessuna censura” : Tutto rimandato a dopo le elezioni europee di domenica 26 maggio. Il Decreto Sicurezza bis, provvedimento diventato centrale e urgente per la Lega, arriverà in consiglio dei ministri a risultato delle urne acquisito. Ad annunciare lo slittamento dei tempi e la convocazione ritardata del consiglio dei ministri che approverà il nuovo testo è stato direttamente il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa. Del decreto Sicurezza “è giunta ai ...

Governo - Conte : “In consiglio dei ministri clima sereno e costruttivo. Dal Quirinale nessuna censura” : Il premier Giuseppe Conte in una dichiarazione alla stampa a Palazzo Chigi, ha negato che durante il consiglio dei ministri di lunedì scorso ci siano stati scontri e risse, nella maggioranza, sui decreti famiglia e sicurezza bis. “Alcuni giornali hanno scritto di risse sfiorate, io purtroppo ancora una volta vi devo deludere. C’è stato un clima molto sereno e costruttivo. A un certo punto abbiamo sospeso i lavori per confrontarci con ...