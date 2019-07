Alluvione del 2011 in Liguria | archiviata l’inchiesta

Alluvione in Siberia : cresce il bilancio delle vittime : Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato della grave ondata di maltempo abbattutasi la settimana scorsa nella Russia Siberiana e in particolare nella regione di Irkutsk, nei pressi del Lago Bajkal,...

Alluvione a Dervio - centinaia di evacuati. Si teme il cedimento della diga di Premana. : Ore critiche nel lecchese e in particolar modo a Dervio, sulla sponda orientale del Lago di Como, dove è in atto un'Alluvione in seguito all'esondazione del fiume Varrone. Come vi abbiamo...

Lombardia : disastro a Dervio - esondazione del Varrone provoca Alluvione : Le piogge e i violenti temporali degli ultimi giorni e delle ultime ore stanno mettendo in ginocchio varie zone del Nord della Lombardia, in particolare fra le province di Lecco e Como (come vi...

Meteo - le inondazioni del Mississippi sono le più prolungate dalla “Grande Alluvione” del 1927 : situazione critica [FOTO] : Le inondazioni in almeno 8 stati degli USA lungo parti del fiume Mississippi, dovute alle estreme precipitazioni della primavera, sono le più prolungate dalla “Grande Alluvione” del 1927, secondo quanto riportato dal Servizio Meteorologico Nazionale (NWS) statunitense. L’alluvione del 1927, che Weatherwise ha definito come “forse il disastro climatico più sottostimato del secolo”, continua ad essere l’evento di questo tipo di riferimento per il ...

Alluvione Friuli Venezia Giulia : ok dell’Aula alle mozioni sui provvedimenti post-danni : Due le mozioni a firma Lega accolte a larga maggioranza dal Consiglio regionale del Fvg. I provvedimenti, illustrati alla presenza dell’assessore all’Ambiente Fabio Scoccimarro, sono relativi ai danni seguiti ai recenti eventi alluvionali che hanno causato lo sghiaiamento dei bacini idrografici e peggiorato infrastrutture viabilistiche e sicurezza idraulica del lago di Barcis. Nella mozione n.41 sullo “sghiaiamento dei bacini ...

Maltempo - Alluvione in Emilia-Romagna : aperta inchiesta sull’esondazione del fiume Montone : La Procura della Repubblica di Forlì-Cesena ha aperto un fascicolo sull‘esondazione del fiume Montone che ha allagato centinaia di case, colpendo oltre 160 ettari del territorio di Villafranca e San Martino in Villafranca. Al momento l’ipotesi di reato, contro ignoti, è per “inondazione colposa“. Si sta provvedendo a raccogliere tutta la documentazione, tramite forse dell’ordine, vigili del fuoco, protezione civile ...

Alluvione Emilia-Romagna - il paradosso dell’Italia : dopo l’allarme siccità - ecco l’emergenza idrogeologica : E’ una “corrente” di centinaia di migliaia di litri al secondo, “quella che stanno sollevando le decine di impianti idrovori, accesi ininterrottamente dai Consorzi di bonifica Romagna e Burana per far defluire le acque di pioggia, riversatesi sui loro comprensori, provocando le piene dei corsi d’acqua“: lo spiega in una nota l’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque ...

Alluvione in Emilia-Romagna : allerta rossa da Parma a Rimini per il passaggio delle piene dei fiumi : Prosegue l’ondata di maltempo in Emilia–Romagna, dove è stata interrotta la ferrovia Rimini-Bologna, nel tratto tra Faenza e Cesena, a fini precauzionali a causa della chiusura del ponte della ferrovia sul fiume Savio, e dove si registrano alcune interruzioni sulle strade provinciali in Appennino per smottamenti e frane. In particolare, in provincia di Forlì-Cesena, a Mercato Saraceno ci sono 15 persone rimaste isolate per la chiusura ...

Alluvione 2011 - i familiari delle vittime : «Pronti a fare causa contro il Comune» : Tragedia del Fereggiano, nuovo strappo sui risarcimenti. Palazzo Tursi: «Non è colpa nostra». I funzionari rischiano il posto

Meteo - irruzione Artica innesca violento ciclone sull’Italia nel giorno della Festa della Mamma : torna l’inverno e scatta l’allerta Alluvione [MAPPE] : L’Allerta Meteo per il maltempo che sta colpendo l’Italia in questa Domenica 12 Maggio in cui celebriamo la Festa della Mamma è sempre più preoccupante: forti piogge e temporali stanno colpendo tutto il Paese, dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia tirrenica, con locali nubifragi e temperature in picchiata. Quest’ondata di maltempo è provocata da un profondo ciclone innescato dall’arrivo dell’ennesima irruzione ...