Smallville | in streaming su Amazon l’adolescenza di Superman

(Di venerdì 5 luglio 2019) Unin erba, adolescente, che frequenta il liceo in una cittadina dell’america rurale. Le 10 stagioni disi concentrano sul ‘becoming’ ossia su come Clark Kent prende coscienza delle doti innate che possiede e prova a farci i conti, affrontando di pari passo i problemi ben più seri che incontra un ragazzo americano di quell’età: le prime cotte e il ballo della scuola (mentre cerca di difendere il mondo dai mostri). GUARDA ORA SUPRIME VIDEO, la trama La serie racconta le avventure di Clark Kent (interpretato da Tom Welling) adolescente nella cittadina di, durante il periodo in cui il protagonista scopre e impara a controllare uno alla volta i suoi innumerevoli poteri. Accanto a lui c’è anche Lex Luthor (Michael Rosenbaum), che da ragazzo è un amico del giovanee ne è co-protagonista. Nelle stagioni ...