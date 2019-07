Meghan e Harry hanno dovuto spostare il battesimo di Archie

(Di venerdì 5 luglio 2019)Markle e il Principemodificato la data deldi: ecco il perché di questa insolita scelta per l'evento privato.Markle e il Principemodificato i loro piani per ildi, in modo da permettere ad alcuni importanti membri della Royal Family di prendervi parte. Questi membri sono la Regina Elisabetta II e il Principe Carlo, cioè la bisnonna e il nonno del catecumeno, come riporta l’Express. Già da tempo era in forse la partecipazione della sovrana a quest’evento privato, la novità consiste nel fatto che anche Carlo ha rischiato di mancarlo.Di fronte a potenziali defezioni tanto notevoli, anon è rimasto che modificare la data, prevista in realtà per oggi: ilsi terrà al contrario domani, nella St. George’s Chanel a Windsor, dove pure era avvenuto il Royal Wedding tra i duchi di Sussex. Inizialmente la data era stata scelta di concerto con la mamma di, Doria Ragland - che sta volando nel Regno Unito dagli Usa - e con i padrini, per i quali c’è ancora il più stretto riserbo, anche se in passato qualcuno ha fatto i potenziali nomi di Amal e George Clooney.