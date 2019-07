Maxi-risse in strada via social,arresti

I carabinieri di Cremona hanno eseguito 7 ordinanze d custodia cautelare (4 in carcere, 3 ai domiciliari) a carico di ragazzi che, con altri 18 denunciati, avevano trasformato alcune vie e piazze della città in veri e propri ring, dove si davano appuntamento (grazie ai) per confrontarsi o per aggredire. Gli indagati,tra i 15 e i 18 anni,prendevano di mira anche giovanissimi. Decine gli episodi di violenza postati e commentati su Instagram.(Di venerdì 5 luglio 2019)