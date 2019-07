Lo fa tutte le volte! Emma Marrone non dimentica il suo passato

(Di venerdì 5 luglio 2019)come Alessandra Amoroso. Con l’arrivo dell’estate entrambe le cantanti lanciate da Amici hanno deciso di staccare un po’ la spina e prendersi del tempo per loro. La Amoroso in realtà aveva allarmato i suoi fan, convinti che avesse deciso di lasciare la scena musicale. Ma poi ha chiarito tutto spiegando che adesso vuole solo dedicarsi a se stessa e alla sua famiglia. “Faccia da weekend. Stacco la spina un paio di giorni. Voi? Tutto bene?”, ha invece comunicato qualche giorno fa ai suoi fan di Instagram, che ha da poco concluso il tour.Ora è tempo di mare, vacanze e tanto relax. Tranquilli, si fermerà per poco, perché dovrà portare avanti altri progetti lavorativi importanti. Sicuramentetornerà anche a casa, nella sua Puglia, in questo periodo. Nonostante il successo, è rimasta una ragazza con i piedi per terra, una ragazza semplice e umile che non hato la sua vita prima del trionfo ad Amici, nel 2010.Un salto nel: prima di sfondare nella carriera musicale,lavorava come commessa. Come tanti, lo faceva per non gravare sul bilancio familiare di mamma Maria e papà Rosario e in quel negozio dove era impiegata non solo si è fatta subito notare, ma ha instaurato (e mantenuto) un ottimo rapporto con la sua ex datrice di lavoro, la signora Claudia.La titolare del negozio dove lavoravaha ora rilasciato un’intervista al settimanale Di Più Tv e rivelato il grande cuore della sua ex dipendente e quello che fa ogni volta che torna in Puglia, ad Aradeo. “era una brava commessa – dice al settimanale – Aveva un carattere schietto, non le mandava mai a dire. Ci metteva il cuore, voleva fare la cantante ma non aveva ancora ottenuto nulla. E per non pesare sulla famiglia, lavorava qui con me. Era molto attenta ad aiutare gli anziani”.