Josef Fares a ruota libera dal confronto tra God of War e Red Dead Redemption 2 al

eurogamer

(Di venerdì 5 luglio 2019) Non solo dei chiarimenti sulla questione "Fuck the Oscars" ma(Brothers: A Tale of Two Sons, A Way Out) durante un panel del Gamelab di Barcellona si lascia anche andare a delle considerazioni sull'industria e su due dei videogiochi più importanti degli ultimi anni: God of War e Red2. "La ragione per cui God of War ha vinto quasi sempre contro Red2? Credo perché God of War si prende alcuni rischi che si sono dimostrati molto fighi. Cory (Barlog) e il team hanno fatto delle cose fantastiche. Do merito ovviamente a Cory e al team ma anche a Sony per aver preso una IP davvero molto conosciuta e aver imboccato una strada completamente diversa. È spavaldo ed è rischioso per un AAA e penso che che abbia davvero meritato di vincere. Ho la sensazione che questa sia la ragione. "Per quanto riguarda Red2 è un gioco fantastico sotto ...

FPSREPORTER : Josef Fares torna sul celebre rant contro gli Oscar: ecco cosa voleva dire - Eurogamer_it : Josef Fares parla della linearità nei videogiochi. - GianlucaOdinson : Josef Fares parla del nuovo gioco di Hazelight con EA: non sarà A Way Out 2 -