Independence Day di fuoco in Alaska | ad Anchorage la temperatura più alta di sempre con

Independence Day di paura in California : terremoto di magnitudo 6.6 - il più forte degli ultimi 20 anni. Attese scosse di assestamento M>5 [LIVE] : È un Independence Day di paura per il sud della California, colpito da un potente terremoto di magnitudo 6.6 (il servizio geologico statunitense ha rivisto al rialzo la stima), mentre le autorità avvisano che si attendono altre forti scosse di assestamento. Si è trattato del terremoto più forte a colpire il sud della California dal 1999, secondo la sismologa Lucy Jones. Secondo l’esperta, le scosse di assestamento probabilmente supereranno la ...

Independence Day - show a Washington : “America è un’idea più forte di ogni esercito” [FOTO] : Oggi gli Stati Uniti festeggiano l’Independence Day, il giorno che celebra l’ottenimento dell’indipendenza dal regno della Gran Bretagna. “L’America è un’idea, più forte di ogni esercito, più potente di ogni dittatore. Da speranza alla gente più disperata sulla Terra, instilla in noi la convinzione che non importa da dove è partita la tua vita, non c’è nulla che non si possa raggiungere“. Sono le parole con cui Joe ...

Independence Day 2019 - un bellissimo Doodle interattivo di Google : partita di baseball a colpi di barbecue [GALLERY] : Oggi è l’Independence Day e Google lo celebra con un Doodle interattivo che mostra una “partita di baseball” a colpi di barbecue e classici snack estivi americani che si fanno avanti nel piatto per avere la possibilità di colpire fuori campo. Compaiono un hot dog, pizza, pannocchie, angurie, salsicce, salse e popcorn per celebrare al meglio l’indipendenza dal regno di Gran Bretagna ottenuta dagli Stati Uniti il 4 luglio del 1776. L'articolo ...

Independence Day - carri armati e voli acrobatici : spesa da milioni di dollari per il 4 luglio voluto da Trump : Costi e sfarzo senza precedenti, ma soprattutto tante polemiche. Per l’Independence Day di quest’anno il presidente Usa Donald Trump ha voluto ispirarsi alla visita a Emmanuel Macron due anni fa per la sfilata del 14 luglio sugli Champs Elysees, dove era rimasto colpito dalla solennità delle celebrazioni. E quindi quest’anno al Lincoln Memorial ha voluto carri armati (fermi), voli acrobatici e militari. Costi faraonici che ...

Independence Day : il maltempo rischia di rovinare i festeggiamenti del 4 luglio : Si terranno oggi negli Stati Uniti le celebrazioni in occasione del 4 luglio, l’Independence Day, la festa più importante dell’anno. E’ allerta massima nelle principali città del Paese: è scattato il piano per la sicurezza, anche per le previste manifestazioni anti-Trump. Migliaia di agenti sono stati dislocati anche a New York dove in serata è in programma il tradizionale spettacolo di fuochi di artificio sull’East ...

Independence Day : 10 cose che forse non sapevi sulla Guerra d’Indipendenza americana : Oggi gli Stati Uniti festeggiano l’Independence Day, che segna l’indipendenza delle colonie del Nord America dal regno della Gran Bretagna. La Rivoluzione americana (1775-1783) iniziò quando i rappresentanti di 13 colonie nordamericane del regno britannico cercarono più autonomia all’interno dell’Impero. Ecco allora 10 fatti meno noti sul conflitto del XVIII secolo, che portò alla Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti il 4 luglio del ...

Oggi è l’Independence Day : tutto quello che c’è da sapere sulla festività più importante degli Stati Uniti tra storia e tradizioni : Il 4 luglio è una delle più grandi festività degli Stati Uniti, con celebrazioni che includono fuochi d’artificio e parate nel Paese. Ma cos’è esattamente l’Independence Day o Giorno dell’Indipendenza e cosa celebra? Nel luglio del 1776, durante il secondo anno della Rivoluzione Americana (1775-1783), i rappresentanti delle 13 colonie nordamericane del regno della Gran Bretagna votarono per dichiarare l’indipendenza dalla corona, formando gli ...

Mondiali di calcio - Alex Morgan divide con l’esultanza del tè contro l’Inghilterra a poche ore dall’Independence Day : Il campionato mondiale di calcio femminile è ormai giunto alle battute finali. Gli Stati Uniti si sono già assicurati la finale con una vittoria per 2 a 1 sull’Inghilterra, nell’attesa di conoscere chi, tra Paesi Bassi e Svezia, sarà la loro avversaria per il titolo. Ma non sono solo le performance atletiche della squadra statunitense ad attirare l’attenzione. Infatti, anche l’esultanza dell’attaccante Alex Morgan dopo un goal proprio contro ...