Foa si dimette da RaiCom

Rai : Foa si dimette da presidente di RaiCom : Marcello Foa si è dimesso da presidente di RaiCom. La decisione arriva dopo la risoluzione non vincolante della commissione di Vigilanza Rai che qualche giorno fa aveva decretato la incompatibilità tra i due ruoli di presidente della capogruppo e della controllata assunti da Foa, sebbene il secondo incarico fosse in realtà senza deleghe operative né compensi, a cui Foa aveva rinunciato da subito.

Marcello Foa - ok Cda a risoluzione M5S su doppio incarico - si dimetterà da Rai Com? : Maggioranza divisa in Commissione di Vigilanza Rai sulla risoluzione proposta da M5S contro il doppio incarico al presidente Rai e Rai Com Marcello Foa. Il testo è passato con 21 voti a favore (oltre che M5S hanno votato sì Pd e Leu) e 9 voti contrari, tra cui quelli della Lega.La risoluzione approvata impegna Foa a "lasciare immediatamente la presidenza di Rai Com" e "in ogni caso il cda a rimuoverlo dal suddetto incarico". Prima della ...