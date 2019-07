Durante il Pokémon GO Fest è apparsa una mongolfiera con il simbolo inconfondibile del

eurogamer

(Di venerdì 5 luglio 2019) A Dortmund, in Germania, si è tenuto un nuovoGO, il primo in Europa.Dopo che le partite sono terminate ai giocatori è stato chiesto di radunarsi per effettuare la solita foto di rito. E mentre la folla era lì ènel cielo unacon la caratteristica R del Team Rocket.Come riportano i colleghi di Eurogamer, il Team Rocket già in passato nei cartoni animati ha utilizzato unaa forma di Meowth per raggiungere i vari luoghi in cui attuare i loro piani diabolici. Quella che ènei cieli sopra Dortmund era una versione più semplice, di colore nero, ma decorata con l'logo rosso del Team Rocket.Leggi altro...

Eurogamer_it : A Dortmund durante il #PokemonGOFest è apparsa la mongolfiera del Team Rocket. - tritacibo : Aneddoto time: in seconda superiore avevo scaricato Pokemon Rosso fuoco sul cellulare e, grazie all'aiuto poderoso… - Noemi95868694 : @pokemonnext I pokemon dynamax si possono cambiare durante la lotta? -