Chelsea | addio polemico di Gianfranco Zola

Lampard - le prime parole da allenatore del Chelsea : l’addio di Zola [FOTO] : Giornata storica per il Chelsea che ha presentato Lampard come nuovo allenatore, adesso dovrà provare a confermare il buon lavoro svolto da Maurizio Sarri.“Quando giocavo qui la pressione era alta. E dopo il primo anno da allenatore ho capito che da questa parte del campo la pressione e’ ancora maggiore. Fai un anno da tecnico professionista e ti ritrovi gia’ al Chelsea, non succede spesso. Ho giocato per diversi anni ...

Chelsea - Zola verso la conferma nonostante l’addio di Sarri : ma l’ultima parola spetta a Frank Lampard : Ufficializzato l’addio di Sarri, il Chelsea potrebbe decidere di tenere Zola nel proprio staff, anche se l’ultima parola spetterà al nuovo allenatore Gianfranco Zola non dovrebbe lasciare il Chelsea, nonostante l’ufficialità dell’addio di Maurizio Sarri. Il vice del manager toscano, scelto peraltro dalla società e non dall’ex Napoli, potrebbe restare nello staff dei blues per mettere la propria esperienza al ...

Chelsea - Emerson Palmieri smentisce le voci di addio : “io con Sarri alla Juve? Nessuno mi ha chiamato” : L’esterno italo-brasiliano ha parlato del proprio futuro, confermando di voler rimanere in Inghilterra Emerson Palmieri rimarrà al Chelsea, non seguirà Maurizio Sarri alla Juventus. E’ quanto rivelato dal giocatore italo-brasiliano ai microfoni di ESPN Brasile, sottolineando di voler proseguire la sua esperienza in maglia blues. AFP/LaPresse Niente Serie A dunque per il classe ’94, che ha confermato di non aver ricevuto ...

Chelsea - Marina Granovskaia commenta l’addio di Sarri : “dopo l’Europa League ha deciso. Voleva stare vicino alla famiglia” : Maurizio Sarri lascia il Chelsea e diventa il nuovo allenatore della Juventus: Marina Granovskaia spiega i motivi alla base dell’addio del tecnico italiano Nelle ultime ore la Juventus e il Chelsea, con un comunicato quasi congiunto, hanno svelato il futuro di Maurizio Sarri: l’ex allenatore di Empoli e Napoli sarà bianconero. Marina Granovskaia, braccio destro di Roman Abramovich al Chelsea, ha spiegato le ragioni ...

Sarri alla Juventus - il messaggio d’addio del Chelsea : Maurizio Sarri è ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus, prima il comunicato dei bianconeri poi quello del Chelsea che saluta l’allenatore. “I due club hanno raggiunto un accordo per la risoluzione anticipata del contratto di Sarri con il Chelsea FC, che era valido ancora per due anni”, si legge nel comunicato del Chelsea. Poi vengono riportate le parole della plenipotenziaria del club londinese, Marina ...

Milan - l’addio di Bakayoko : “torno al Chelsea” : “Lascio il Milan e torno al Chelsea, non ho scelta”. Sono le dichiarazioni di Tiemoué Bakayoko, centrocampista in prestito dal club londinese al Milan, a ‘L’Equipe’. “Ho tre anni di contratto con i Blues, per ora è il miglior progetto ma valuteremo anche altre proposte. Di quel che succederà non ho ancora certezza”, continua l’ex rossonero al giornale francese. Esperienza altalenante quella ...

Chelsea - ufficiale l’addio di Eden Hazard : il belga saluta club e tifosi con un dolce messaggio sui social : Il talento belga ha salutato il Chelsea con un lungo post su Instagram, rivivendo i momenti più belli vissuti in maglia blues Eden Hazard è ufficialmente un nuovo giocatore del Real Madrid, il club spagnolo ha reso noto il suo acquisto nella serata di ieri, piazzando il secondo colpo di questo mercato dopo quello di Jovic. AFP/LaPresse Una notizia a cui ha fatto seguito il saluto del giocatore belga al Chelsea, un lungo post su Instagram ...

Hazard è un calciatore del Real Madrid : la lunga lettera d’addio al Chelsea : “Giochero’ nel Real Madrid, non e’ un segreto, era il mio sogno da bambino, fin da quando ho segnato il mio primo gol. Ho cercato di fare del mio meglio per non distrarre me stesso o la squadra in questo difficile periodo di speculazione e attenzione da parte dei media, specialmente negli ultimi mesi. Ora i club hanno raggiunto un accordo. Spero capiate la mia decisione”. Eden Hazard scrive un lungo post sui social ...

Sarri Juventus – Il nome del futuro allenatore bianconero non è ancora saltato fuori. Per molti è già fatta con Sarri, ma il fantasma di Guardiola resta sullo sfondo. Emerson Palmieri però ha praticamente 'spoilerato' l'addio di Maurizio Sarri al Chelsea durante la conferenza stampa con la Nazionale. Il tecnico è ormai sempre più vicino alla Juventus ed Emerson l'ha

Emerson ammette l’addio di Sarri al Chelsea : “Per me doveva rimanere” : A Coverciano, dove la Nazionale sta preparando le gare contro la Grecia e la Bosnia per la qualificazione all’Europeo del 2020, ha parlato Emerson Palmieri dos Santos. Il difensore della Nazionale e del Chelsea si è soffermato anche su Maurizio Sarri e, non volendo, ha anticipato l’addio del tecnico al club di Abramovich. “E’ sempre difficile dire queste cose. Penso che per la stagione che ha fatto lui e che abbiamo fatto ...

Gazzetta : oggi l’addio tra Sarri e il Chelsea e domani sarà ufficiale alla Juve : Sulla Gazzetta i due step che ancora separano Sarri dalla Juventus. Fino ad oggi, scrivono Filippo Conticello e Fabiana Della Valle, il club di Agnelli hanno lavorato in sordina per mettere insieme i pezzi del puzzle affinché si incastrassero tutti più o meno nello stesso tempo. Venerdì Sarri ha esposto alla zarina del Chelsea Marina Granovskaia la sua volontà di lasciare i Blues, oggi si aspetta un comunicato ufficiale del club di Abramovich ...

VIDEO/ Chelsea-Arsenal - 4-1 - : gol e highlights. Hazard - è addio col trofeo : VIDEO Chelsea-Arsenal, risultato finale 4-1,: i Blues di Sarri mettono le mani sull'Europa League travolgendo i Gunners nell'ultimo atto a Baku.

Chelsea - la stampa inglese elogia e rimpiange Hazard : “Addio d’oro” : E’, senza timore di smentita, la stella dei blues. Lo dimostra anche il fatto che, dopo un’ora in ombra, è uscito fuori mostrando tutto il suo valore. E, difatti, salutando come meglio non poteva i tifosi del Chelsea. Eden Hazard ha giocato ieri sera la sua ultima partita con il club londinese, vista la sua “ufficializzazione” pubblica nel post partita. Andrà al Real Madrid, che lo corteggia da tempo. E in ...

Serata magica per il Chelsea - le dichiarazioni dei protagonisti : l’addio di Hazard e le parole sulla conferma di Sarri : “Sono molto orgoglioso, questa squadra ha meritato di vincere”. Sono le dichiarazioni dell’attaccante del Chelsea Olivier Giroud dopo il successo in Europa League contro l’Arsenal. “E’ stato un primo tempo interessante ma senza gol, siamo riusciti a fare meglio nella ripresa” ha detto l’ex dell’Arsenal. “Questi due club mi hanno cambiato la vita, mi hanno dato ...