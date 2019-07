Calciomercato Genoa | ufficiale | arriva Rizzo dall’Inter

Calciomercato - le notizie di oggi – Due nomi nuovi per il Milan - asse attivo Genoa-Torino - il punto sulla B : DUE nomi nuovi PER IL Milan – Nelle ultime ore pare scemato l’interesse per Dani Ceballos, ma si insiste per Mariano Diaz, attaccante (l’ultima stagione al Lione) in grado di giocare anche da trequartista. Il prezzo è abbordabile: si parla di 20-25 milioni. I rossoneri stanno provando ad imbastire la trattativa sulla base del prestito con obbligo di riscatto. Sempre vivi i contatti per Lovren del Liverpool. Il centrale croato è ...

Calciomercato - le ultime trattative : il Milan su Bennacer - scambio Genoa-Torino : ultime ore attivissime di Calciomercato, trattative non solo in Italia ma anche all’estero. Si parla ormai da tempo dell’arrivo al Barcellona dell’attaccante Griezmann in uscita dall’Atletico Madrid con i blaugrana pronti a pagare la clausola da 120 milioni. L’accordo è stato trovato da tempo ma la possibilità di arrivare a Neymar ha cambiato le carte in tavola, l’attaccante brasiliano sarebbe preferito ...

Calciomercato - Lapadula verso il Lecce : accordo vicino con il Genoa : Gianluca Lapadula potrebbe essere il colpo in attacco del Lecce per la Serie A. accordo in chiusura con il Genoa.“powered by Goal”Il Lecce è appena arrivato in Serie A, ma ha subito programmato un colpo di Calciomercato che potrebbe far felici i tifosi giallorossi. Stiamo parlando di Gianluca Lapadula, ex attaccante del Milan e attualmente in forza al Genoa.Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il Lecce si aspetta di chiudere ...

Calciomercato - le ultime trattative : Lapadula al Lecce e Vavro alla Lazio - si muove ancora il Genoa : ultime ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato, si muovono le squadre del campionato di Serie A, diverse trattative nella fase finale. Una di queste riguarda il nuovo attaccante del Lecce, dopo l’arrivo del portiere Gabriel è praticamente fatta anche per l’attaccante Lapadula, accordo raggiunto con il Genoa per un prestito con diritto di riscatto. Si muove anche la Lazio, è fatta per il difensore Vavro dal ...

Calciomercato Genoa - ufficiali gli acquisti di Jagiello e Jaroszynzki : Genoa molto attivo in questi giorni di mercato estivo: dopo l’importante investimento su Pinamonti, il club rossoblù piazza altri due acquisti. Arriva il centrocampista Filip Jagiello, nell’ultima stagione al Zaglebie Lubin, e il terzino Pawel Jaroszynski, che ha vestito la maglia del Chievo nell’ultima annata.Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale rossoblù:“Il Genoa Cricket and Football Club ufficializza di ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Novità Veretout e Andersen - nomi Verona - centrocampista per il Genoa : Calciomercato – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Si è entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. NOVITA’ PER Veretout, Andersen E NON SOLO – Non si ferma il Calciomercato, ecco tutte le ultime notizie. Mancava solo l’ufficialità che è arrivata negli ultimi minuti, Sensi è un nuovo calciatore ...

Calciomercato - Genoa show : adesso si prova a chiudere per Benassi : Calciomercato Genoa – Il presidente Preziosi ha imparato la lezione dopo l’ultima stagione di sofferenza che si è conclusa con la salvezza all’ultima giornata ed adesso sta costruendo un Genoa importante per il prossimo campionato. Per la difesa sono arrivati Zapata e Barreca, per l’attacco Pinamonti, calciatori che non hanno bisogno di presentazioni. adesso le attenzioni della dirigenza sono rivolte al centrocampo ...

Calciomercato - il punto sulle trattative : la Fiorentina chiude Bennacer - duello Genoa-Lecce - doppia idea del Bologna : Si sta per chiudere una settimana movimentata per quanto riguarda il Calciomercato, le squadre hanno avviato diverse trattative che dovrebbero trovare epilogo positivo entro le prossime ore. Il Genoa si aggiunge alla corsa con Farias, si preannuncia un testa a testa con il Lecce, il Sassuolo ha chiuso per Caputo e come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ ha sondato il terreno anche per Inglese. Per l’attacco del Bologna ...

Calciomercato - le ultime trattative : doppia cessione in casa Samp - beffa per il Genoa : Il weekend è iniziato ma le società non si fermano sul Calciomercato alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione. Nelle ultime ore visite mediche per l’attaccante Pinamonti con il Genoa, colpo importante del club rossoblu per un calciatore di sicuro talento. Si avvicina una doppia cessione in casa Sampdoria, la prima riguarda l’attaccante Kownacki, è fatta per il trasferimento al Fortuna Dusseldorf, nelle casse del club ...

Calciomercato - le ultime trattative : colpi di Genoa - Samp e Lecce - l’attaccante per il Parma ed il nome nuovo del Bologna : Sono ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato, tante trattative nelle ultime ore per quanto riguarda i club del campionato di Serie A. Non solo movimenti in uscita ma anche qualcosa in entrata in casa Roma, è tutto fatto per la cessione di Manolas al Napoli che prevedere l’inserimento nella trattativa della contropartita Diawara, il sostituto del greco è stato già individuato e porta il nome Bartra, doppio affare con il ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Derby milanese per Vidal - il Genoa prende Pinamonti - Torino su Nainggolan : Derby milanese PER Vidal – L’anno scorso fu vicino a vestire nerazzurro. Adesso, torna di moda il suo nome. Arturo Vidal nuovamente accostato all’Inter, come riferito dal ‘Mundo Deportivo‘. Secondo il quotidiano spagnolo, infatti, a prescindere dall’arrivo di Sensi e Barella ci potrebbe essere un ritorno di fiamma per il cileno, attualmente impegnato in Coppa America. Ago della bilancia il tecnico, Antonio Conte, che alla Juve ...

Calciomercato Genoa - è fatta per Pinamonti : l’attaccante costerà 18 milioni : Calciomercato Genoa – Il Genoa piazza il secondo colpo. Dopo l’arrivo dello svincolato Zapata, come riporta Sky Sport, è fatta per Pinamonti dall’Inter. Costo dell’operazione 18 milioni. L’accordo prevede un gentleman agreement con Preziosi che permetterebbe all’Inter di riavere Pinamonti dalla stagione 2020-2021. Questa formula è stata adottata visto che non esiste più il diritto di ...

Calciomercato - le bombe della notte : incontro Genoa-Inter - l’Atletico piazza il colpo Joao Felix : Ultime trattative di Calciomercato in Serie A e non solo. Grande colpo dell’Atletico Madrid che ha acquistato dal Benfica l’attaccante Joao Felix, operazione da 120 milioni di euro e club spagnolo che si è assicurato un calciatore di grande prospettiva, clausola rescissoria da 350 milioni di euro. Inter e Genoa hanno parlato di Pinamonti, si valuta la cessione a titolo definitivo per il club nerazzurro per via di una ...