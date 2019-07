BMW X7 Pick-up - Se alla Suv aggiungi un cassone

quattroruote

(Di venerdì 5 luglio 2019) In occasione dei Motorrad Days la BMW presenterà la X7-Up, un esemplare unico realizzato nella fabbrica di Monaco dai tirocinanti dei reparti Concept Vehicle Construction e Model Technology in un arco di tempo di soli dieci mesi.340 CV sul-up di lusso. Partendo dbase di un esemplare di preserie di X7 xDrive40i con propulsore 3.0 turbobenzina da 340 CV, i tecnici hanno realizzato un-up con doppia cabina capace di trasportare una moto in totale sicurezza grazie a un supporto specifico. In questo caso si tratta della F 850 GS, uno dei modelli simbolo della gamma Motorrad. Colori e materiali esclusivi. Trattandosi dell'ammiraglia delle Suv di Monaco, l'esemplare unico rappresenta un mix inedito tra la carrozzeria conesterno e il lusso tipico della X7. Per questo motivo sono stati studiati dettagli ricercati come gli inserti di teak lucidato color miele del ...

