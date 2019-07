Addio a Ugo Gregoretti | grande inventore della televisione di qualità italiana

optimaitalia

(Di venerdì 5 luglio 2019) È scomparso a 88 anni a Roma Ugo, regista, autore televisivo, attore, giornalista e drammaturgo. In una parola uninnovatore, che ha scritto pagine importantistoria, non disdegnando intelligenti incursioni nel cinema. E dove ha posto la sua firma, ha lasciato sempre il segno distintivosua arguzia brillante, per realizzare racconti in immagini rispettosi dello spettatore, che non lo annoiassero e anzi divertissero, insieme stimolandolo e spingendolo a riflettere su ciò cui stava assistendo. Il presidente dell’Anica Francesco Rutelli, commentando la notiziasua scomparsa, ha detto che “ci lascia una personalità eccezionale, che ha trasformato con intelligenza, cultura, ironia, l’immaginario di milioni di italiani. È stato un biografo sempre sorprendente e innovativo del dopoguerra e delle mutazioninostra ...

Agenzia_Ansa : #Cinema Addio a #UgoGregoretti regista e attore. Aveva 89 anni . Nell'80 inizio' la carriera teatrale allestendo p… - slccgilprodroma : Addio a Ugo Gregoretti - dariopani48 : Addio a Ugo Gregoretti, aveva 89 anni -