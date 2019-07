Traghetto affonda in un fiume in Pakistan | 4 morti e 21 dispersi

meteoweb.eu

(Di giovedì 4 luglio 2019) Unto in unnel nordovest del: almeno 4 persone sono morte e altre 21 sono disperse, secondo quanto riportato oggi dall’agenzia France Presse. L’imbarcazione trasportava passeggeri sulIndo tra il distretto di Shangla e il distretto di Haripur, provincia di Khyber Pakhtunkhwa. “A bordo erano presenti 38 persone quando è successo e 13 si sono salvate nuotando fino a riva“, ha spiegato ad Afp l’ufficiale di polizia Zahid Ullah. “Abbiamo trovato quattro corpi nel, due donne e due bambini“, ma il flusso dell’Indo è “molto veloce” e la “grande profondità” del“riduce le possibilità di sopravvivenza“. L'articoloin unin: 4e 21Meteo Web.

