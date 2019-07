Pupo conduce Un’estate fa su Rai2 | “Un altro titolo? Non potevamo”

lanostratv

(Di giovedì 4 luglio 2019) Un’estate fa, da stasera sucone Diana Del Bufalo. Lui fa un chiarimento sulAndrà in onda stasera la prima puntata di Un’estate fa, il programma musicale didedicato ai tormentoni estivi dei decenni passati, condotto dacon Diana Del Bufalo, che terranno compagnia ai telespettatori della seconda rete anche giovedì prossimo, 11 luglio, con il secondo e ultimo appuntamento. E in attesa della puntata di Un’estate fa di stasera, 4 luglio 2019,ha rotto il silenzio rilasciando un’intervista pubblicata alcuni giorni fa sul settimanale TelePiù, con la quale ha spiegato perchè è stato deciso di intitolare il programma proprio Un’estate fa. E’ untalmente preciso e perfetto per una trasmissione del genere, che non era possibile trovarne uno migliore ha infatti affermato a tal proposito.parla di Un’estate fa: ...