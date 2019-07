Naufragio a largo della Tunisia | oltre 80 dispersi

Migranti - Alarm Phone : 80 dispersi in Naufragio al largo della Tunisia - dei 5 salvati uno è poi morto in ospedale : Almeno ottanta Migranti risultano dispersi in un nuovo naufragio avvenuto ieri al largo di Zarzis, in Tunisia. Lo scrive su Twitter Alarm Phone, citando Chamseddine Marzoug, attivista e...

Migranti - Naufragio al largo delle coste della Tunisia : “Solo 4 persone sopravvissute - almeno 80 disperse” : “Solo cinque persone sono sopravvissute, mentre almeno 80 disperse“. Sono i numeri di un altro naufragio, riportato su Twitter da Alarm Phone, a largo di Zarzis, in Tunisia. Alarm Phone cita Chamseddine Marzoug, attivista e volontario della Mezzaluna rossa tunisina. Contattato dall’Ansa, Marzoug ha poi riferito che si tratta di un gommone partito dalle coste libiche. Dei 5 superstiti uno, originario della Costa d’Avorio, è morto in ...

Migranti - Naufragio al largo di Bodrum : morti e dispersi : Nuova tragedia in mare. Almeno 8 persone sono morte nel naufragio di un gommone carico di Migranti nel mar Egeo, al largo della costa turca di Bodrum. Sul posto è intervenuta la guardia...

Migranti - Naufragio al largo dell’isola di Lesbo : morte due bambine - quattro donne e un uomo : E' di sette morti il bilancio di un naufragio avvenuto questa mattina alle 7 al largo dell'isola di Lesbo, in Grecia. Cinquantasette persone sono state tratte in salvo ma si teme che ci siano dispersi.Continua a leggere

Almeno sette migranti sono morti nel Naufragio di un barca al largo dell’isola di Lesbo - in Grecia : Almeno sette migranti sono morti nel naufragio di un barcone al largo dell’isola di Lesbo, in Grecia. La Guardia Costiera greca ha detto che la barca era partita dalle coste della Turchia, non lontano dall’isola, e che aveva ricevuto un

Un altro Naufragio al largo della Libia : almeno 2 morti - una ventina i dispersi : Un barcone di migranti si è rovesciato al largo della costa libica . Lo riporta su Twitter l’Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim Libya). Le ricerche proseguono per il soccorso ad altri eventuali sopravvissuti. A bordo del barcone vi erano 95 migranti, e tra loro donne e bambini. ne sono stati tratti in salvo 73, aggiunge l’Oim. Due...

Almeno 70 morti in un Naufragio al largo della Tunisia : Un altro viaggio della disperazione con partenza Libia e destinazione Europa, finito nella tragedia. Sono Almeno 70 i morti - ma il bilancio è provvisorio - di un drammatico naufragio di un’imbarcazione precaria di fronte alla Tunisia. A quanto riferito dall’agenzia di stampa tunisina Tap, la barca gonfiabile è stata avvistata dai pescatori locali ...

