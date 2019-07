huffingtonpost

(Di giovedì 4 luglio 2019) Alla Camera è in corso una raccolta firme contro l’abbigliamentoparlamentari. Il tema, sollevato dal deputato di Fratelli d’Italia Federico Mollicone, continua a far discutere. L’onorevole si era lamentato in Aula per le scollaturecolleghe: uninappropriato, a suo parere, specie tenendo in considerazione il fatto che per i parlamentari uomini è previsto l’obbligo della giacca, nonostante il cado.Ha invocato le pari opportunità, Mollicone, trovando sostenitori e detrattori della sua crociata. I primi hanno dato vita a una raccolta firme per chiedere che venga imposto un abbigliamento più morigerato anche alle donne sedute sugli scranni. Promotrice della petizione rivolta al presidente Fico è Giusy Versace, 42 anni, atleta paralimpica e deputata di Forza Italia, che al Corriere della sera ha espresso il suo ...

HuffPostItalia : 'Look da cubiste'. 'Non è sciatteria, è moda'. Il dress code delle onorevoli continua a far discutere -