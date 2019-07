oasport

(Di giovedì 4 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Altra gran prima die dritto risolutivo del cipriota 15-0 Ottima giocata di volo diche tiene bene il passante di rovescio di5-2 perin questo terzo set, l’azzurro ancora convincente al servizio.in battuta per rimanere nel match 40-15 Servizio vincente al centro die due palle per il 5-2 nel terzo set 30-15 Il nastro ferma la palla corta di, che comunque era una buona soluzione 30-0 Solido, servizio ad uscire pazzesco ed out il rovescio di15-0 Ottimo dritto a sventaglio diche vuol chiudere questo match Sbaglia il rovesciosu questo servizio al corpo die 4-2 comunque per l’azzurro in questo terzo set. Ilin battuta 40-15 Fuori di poco il passante di dritto incrociato di ...

