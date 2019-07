Le fiamme gialle intercettano e sequestrano banconote false all' Aeroporto di Pescara

Sea Watch tenta ingresso in porto : bloccata - fiamme gialle sulla nave : La nave Sea Watch, da ieri davanti a Lampedusa, ha provato ad entrare nel porto ma è stata bloccata dalle autorità italiane. Gli uomini delle Fiamme Gialle, dopo aver...

Sea Watch prova a entrare in porto a Lampedusa : bloccata - fiamme gialle a bordo. Salvini : con l'Olanda non finisce qui : La nave Sea Watch, da ieri davanti a Lampedusa, ha provato ad entrare nel porto ma è stata bloccata dalle autorità italiane. Gli uomini delle fiamme gialle, dopo aver fatto spegnere i...

Sea Watch prova a entrare in porto a Lampedusa : bloccata - fiamme gialle a bordo. Ong : la situazione si sta sbloccando : La nave Sea Watch, da ieri davanti a Lampedusa, ha provato ad entrare nel porto ma è stata bloccata dalle autorità italiane. Gli uomini delle fiamme gialle, dopo aver fatto spegnere i...

Sea Watch prova a entrare in porto a Lampedusa : bloccata - fiamme gialle a bordo. Olanda : «Non siamo obbligati ad accogliere migranti» : La nave Sea Watch, da ieri davanti a Lampedusa, ha provato ad entrare nel porto ma è stata bloccata dalle autorità italiane. Gli uomini delle fiamme gialle, dopo aver fatto spegnere i...

Migranti : Sea Watch forza blocco Gdf - fiamme gialle a bordo nave : Palermo, 27 giu. (AdnKronos) - Gli uomini della Guardia di finanza sono saliti a bordo della Sea Watch dopo il tentativo della nave di forzare il blocco delle Fiamme gialle per entrare in porto e fare sbarcare i 42 Migranti a bordo. Come apprende l'Adnkronos, dalla Procura di Agrigento non è arrivat

Sea Watch prova a entrare in porto a Lampedusa : bloccata - fiamme gialle sulla nave. Conte : «Inaudito» - Ue : «Fateli sbarcare» : La nave Sea Watch, da ieri davanti a Lampedusa, ha provato ad entrare nel porto ma è stata bloccata dalle autorità italiane. Gli uomini delle fiamme gialle, dopo aver fatto spegnere i...

Sea Watch prova a entrare in porto a Lampedusa : bloccata - fiamme gialle sulla nave : La nave Sea Watch, da ieri davanti a Lampedusa, ha provato ad entrare nel porto ma è stata bloccata dalle autorità italiane. Gli uomini delle fiamme gialle, dopo aver fatto spegnere i...

Gdf : L.Orlando - 'Palermo cambiata anche grazie alle fiamme gialle' : Palermo, 24 giu. (AdnKronos) - "La conferma della presenza dell'amministrazione comunale oggi è un importante segno di apprezzamento nei confronti della Guardia di finanza e del suo costante impegno nella diffusione della cultura della legalità. Se Palermo è cambiata il merito è anche della Guardia

fiamme gialle : scoperti 13mila evasori totaliDenunciati 42mila lavoratori in nero : Dal gennaio 2018 al maggio 2019 individuati appalti irregolari per 1,8 mld. Non vanno meglio le cose sul versante pubblico: comportamenti illeciti da parte di poco più di 8mila tra funzionari e dipendenti dello Stato hanno prodotto un danno all'Erario per circa 6 miliardi

Controlli per sicurezza nella movida pescarese - le fiamme gialle chiudono circolo privato : Pescara - Nel novero delle attività di prevenzione disposte dal Comando Provinciale di Pescara a tutela della sicurezza e della salute dei giovanissimi, soprattutto a ridosso dell’avvio della stagione estiva, sono stati effettuati Controlli in diversi locali e centri di aggregazione della movida. Questa volta, a finire nel mirino dei militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara, è stato il circolo privato “BLACKBOX”, ...

Scherma : Giorgio Avola vince il titolo italiano a squadre con fiamme Gialle : Palermo, Campionati Italiani Assoluti: Giorgio Avola vince il titolo italiano a squadre con le Fiamme Gialle

Scherma - Campionati italiani Palermo : fiamme gialle e Fiamme Oro - a voi i titoli a squadre. Trionfa anche Bebe Vio : Una maratona infinita, dall’alba (quasi) alle luci artificiali della notte di Palermo. Come previsto, del resto. Sono stati assegnati nel suggestivo scenario di piazza Bellini, i titoli della seconda giornata di gara dei 100° Campionati italiani Assoluti 2019. La seconda giornata di gara ha visto protagoniste le gare a squadre di fioretto maschile, spada maschile e sciabola femminile,. FIORETTO MASCHILE Nella serie A1 di fioretto maschile, ...

Calabria - fiamme gialle fermano auto per normali controlli : all’interno era nascosto un milione di euro in contanti : Un milione e 86mila euro in banconote anche di piccolo taglio. È quanto trovato dalla guardia di finanza durante un posto di blocco nei pressi dello svincolo autostradale di Rosarno. I soldi, a pezzi da 5 a 100 euro, erano nascosti all’interno di un’auto guidata da un uomo di 44 anni, originario di Locri, che dopo aver percorso la strada che collega la zona jonica della provincia di Reggio alla Piana di Gioia Tauro, stava per immettersi in ...

Case e imbarcazioni : fiamme gialle sequestrano 10 milioni beni a famiglia calabrese : Roma – I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma, in esecuzione di una misura di prevenzione patrimoniale disposta dal Tribunale di Roma Sezione Specializzata Misure di Prevenzione, hanno sequestrato tra le province di Roma, Reggio Calabria, Frosinone, Latina, Livorno e Milano, un ingente patrimonio mobiliare e immobiliare del valore complessivo di circa 10 milioni di euro riconducibile a una famiglia di origini ...