Lamborghini a Sant’Agata Bolognese | una scommessa vinta grazie a Renzi

(Di giovedì 4 luglio 2019) Con l’apertura della nuova verniciatura hi-tech, che impiegherà 200 lavoratori, l’impianto di Sant’Agatadellasi conferma un vero gioiello, unico nel suo genere.Unaalla lungimiranza dell’azienda ma ancheall’impegno del Pd e dell’allora presidente del Consiglio Matteo. Se non fosse stato per il Governo, questo impianto avrebbe visto la luce in Slovacchia e non nel nostro Paese. L’Audi, che è proprietaria di, aveva deciso di produrre il nuovo modello altrove. Ovvero a Bratislava, nello stesso distretto in cui Audi, Kia, Porsche e Volkswagen producono i loro Suv.Fuche,anche all’impegno di parlamentari come il sottoscritto e al gioco di squadra con il mondo produttivo, fece cambiare idea all’azienda. Il 27 maggio 2015 a ...

