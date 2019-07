Formula 1 – Dall’interesse per Verstappen alla line-up del 2020 | Binotto allo scoperto

sportfair

(Di giovedì 4 luglio 2019) Il team principal della Ferrari ha parlato della prossima stagione, facendo un’ammissione su quella che sarà la-up del Cavallino nelLa Ferrari ha già le idee chiare in vista della prossima stagione, il team di Maranello ripartirà anche nelcon Sebastian Vettel e Charles Leclerc. I contratti parlano chiaro, entrambi scadranno al termine del prossimo Mondiale e il Cavallino li rispetterà fino in fondo. Lapresse A rivelarlo è Mattiaai microfoni di Sky Sports UK, smentendo le voci riguardanti un interessamento della Ferrari nei confronti di Max: “non siamo interessati a Max. Posso confermare quello che ha detto Vettel: abbiamo due piloti, abbiamo dei contratti e siamo molto contenti. La nostra-up è definita per la prossima stagione e non ci sono motivi per cambiare. Sono convinto che prima o poi verrà il tempo di Leclerc, è molto ...