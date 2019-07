Ecomafie | il rapporto di Legambiente | Il 45% di illegalità al Sud

huffingtonpost

(Di giovedì 4 luglio 2019) Nel 2018, nelle quattro regioni a tradizionale insediamento mafioso (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia), si è concentrato quasi il 45% delle illegalità ambientali registrate in tutta Italia, pari a 12.597. A dirlo è il‘Ecomafia 2019. Le storie e i numeri della criminalità ambientale in Italia’, realizzato dae presentato al Senato.Anche quest’anno, si legge, la Campania domina la classifica regionale delle illegalità ambientali con 3.862 illeciti (14,4% sul totale nazionale), seguita dalla Calabria (3.240) - che registra comunque il numero più alto di arresti, 35 -, la Puglia (2.854) e la Sicilia (2.641). La Toscana è, dopo il Lazio che ha registrato poco più di 2.000 reati, la seconda regione del Centro Italia per numero di reati (1.836), seguita dalla Lombardia, al settimo posto ...

