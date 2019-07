Dolce&Gabbana portano la moda a Palma di Montechiaro e nella Valle dei Templi

direttasicilia

(Di giovedì 4 luglio 2019) Gli stilisti Dolce & Gabbana fanno spettacolodei. Dadi, a Sciacca, ad Agrigento Domenico Dolce e Stefano Gabbana faranno arrivare in Sicilia il meglio delladel momento con a seguito un grande carico di ospiti internazionali e star del cinema e dello spettacolo. Dolce & Gabbana la sera del 4 luglio presenteranno adi, cruciale per Tomasi di Lampedusastesura del Gattopardo, una sfilata dai toni spettacolari. Dalladeidie poi a Sciacca, oltre 400 ospiti e giornalisti internazionali vivranno le emozioni che i due stilisti offriranno per più accompagnandole con l’eccellenza di vini siciliani Gli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana tornano a celebrare la Sicilia, loro musa ispiratrice, scegliendo di fare tappa ad Agrigento, con ladeie il suo territorio ...

