Djokovic forse dovrebbe dimettersi

(Di giovedì 4 luglio 2019) Il suo destino è essere in guerra. Che siano le bombe della Nato sulla sua Belgrado o le battaglie contro i rivali di sempre, Federer e Nadal, sul campo da tennis per la conquista degli Slam, o i siluri dei media di lingua inglese, forse armati da mamma Tv. Di sicuro, da grande difensore, il campione di gomma Novak Djokovic, fa muro e risponde impavido. Anche se è con le spalle al muro nel difficile e triplice ruolo di campione uscente di Wimbledon, numero 1 della classifica mondiale e presidente del Pro Council AtpTour. E forse tutti questi fronti aperti tutti insieme sono troppi anche per un guerriero come lui, soprattutto in un momento così delicato della stagione. Come direbbe il ko sulla terra del Roland Garros, dove voleva mettere un pilastro per costruire uno storico Grande Slam, e ora i Championships, che potrebbero ridar fiato all'inseguimento di Roger e ...

