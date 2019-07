ilnapolista

(Di giovedì 4 luglio 2019) Il Corriere del Mezzogiorno riprende la questione dei diritti d’immagine legata al mercato del Napoli, soprattuto per la coppia che il Napoli sogna in attacco, ovvero quella formata da James Rodriguez e da Hirving. La trattativa per il colombiano procede. Bisogna solo limare l’accordo con il Real Madrid. Intanto, nel weekend, Giuntoli ha parlato con Raiola anche di. L’accordo è già stato raggiunto, ma bisogna risolvere la questione dei diritti d’immagine e convincere il Psv a fare uno sconto sui 50 milioni chiesti. Non sono missioni impossibili, scrive il quotidiano, soprattutto se si sbloccassero le cessioni che il Napoli ha in cantiere. E non è nemmeno necessario che parta, scrive il CorMez. Giuntoli lavora sulle uscite. Per Lorenzo non sono giunte offerte soddisfacenti “La questione dell’immagine dei calciatori è determinante per la ...

napolista : CorMezz: Non serve l’addio di #Insigne per l’arrivo di #Lozano Il presidente #DeLaurentiis pronto ad una svolta epo… - infoitsport : CorMezz - Lozano non esclude Insigne: per il napoletano non sono arrivate offerte congrue - sscalcionapoli1 : CorMezz – Lozano non esclude Insigne: per il napoletano non sono arrivate offerte congrue -