CinemaSpagna a Napoli dal 16 al 20 luglio

Blastingnews

(Di giovedì 4 luglio 2019) Il mese dinella città diè pieno di eventi e sorprese per tutti i gusti e gli interessi di residenti e turisti. Se è appena iniziato l'evento sportivo dell'anno in città, le Universiadi, terminate queste si terrà, dal 16 al 20, il festival del cinema spagnolo, all'interno degli spazi della fondazione Foqus.nei Quartieri Spagnoli Il Festival del Cinema Spagnolo avrà la sua sede, per quest'anno, all'interno degli ambienti della Fondazione Foqus, sita in Via Portacarrese a Montecalvario 69, nel cuore del centro storico di. La manifestazione, alla sua 12esima edizione, ha il sostegno dell'Ambasciata spagnola e del Ministero della Cultura spagnolo, e verrà inaugurata martedì 16, alle ore 21:00, da Rossy de Palma, attrice-musa di Pedro Almodovar e con la proiezione del film “Mujeres al borde de un ataque de nervios (Donne ...

laboescapes : RT @CineSpagna: #CinemaSpagna arriva ai #QuartieriSpagnoli di #Napoli in collaborazione con @FoqusNapoli e tante realtà del territorio! Mad… - FoqusNapoli : RT @CineSpagna: #CinemaSpagna arriva ai #QuartieriSpagnoli di #Napoli in collaborazione con @FoqusNapoli e tante realtà del territorio! Mad… - VillaltaEsteban : RT @CineSpagna: #CinemaSpagna arriva ai #QuartieriSpagnoli di #Napoli in collaborazione con @FoqusNapoli e tante realtà del territorio! Mad… -