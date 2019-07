UFFICIALE – Arbitri | addio Banti e Mazzoleni | i promossi…

forzazzurri

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Arbitri Serie A: i promossi e chi dice addio per raggiunti limiti di età Il Comitato Nazionale dell'Aia oggi in Figc ha presentato gli organici della prossima stagione: Antonio Giua di Olbia e Marco Piccinini di Forlì sono i due arbitri promossi dalla Can B alla Can A per la stagione 2019/20. Lasciano invece Luca Banti di Livorno e Paolo Silvio Mazzoleni di Bergamo per raggiunti limiti di età. Come riportato dall'Ansa

