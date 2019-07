Stromboli | un morto e un ferito alle isole Eolie | “esplosione del vulcano tra le più

meteoweb.eu

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Una persona è morta e un’altra è rimasta ferita nel corso della violenta eruzione dello. Centinaia i turisti e i residenti in preda al panico oggi pomeriggio stanno cercando di abbandonare l’isola, sebbene le autorità e i soccorritori al momento hanno ribadito non vi sia necessità d’evacuazione anche se “dopo l’esplosione nelal momento non c’e’ pericolo per onde anomale o tsunami ma in via precauzionale sono state fatte sgomberare anche le spiagge dell’isola di Salina e si raccomanda di non accedervi fino a questa sera“, ha spiegato il sindaco Domenico Arabia. Fortunatamente oggi pomeriggio, in modo del tutto casuale, non erano state programmate escursioni guidate sul. Altrimenti sarebbe stata una strage. E’a Ginostra il turista deceduto per l’improvvisa eruzione ...

