Stromboli tra esplosioni e colate laviche Le più forti di sempre | si teme

Stromboli - un morto e un ferito alle isole Eolie : “esplosione del vulcano tra le più forti mai registrate”. Pioggia di fuoco - “sembrava di essere all’inferno” [FOTO e VIDEO] : Una persona è morta e un’altra è rimasta ferita nel corso della violenta eruzione dello Stromboli. Centinaia i turisti e i residenti in preda al panico oggi pomeriggio stanno cercando di abbandonare l’isola, sebbene le autorità e i soccorritori al momento hanno ribadito non vi sia necessità d’evacuazione anche se “dopo l’esplosione nel vulcano a Stromboli al momento non c’e’ pericolo per onde anomale o ...

Eruzione a Stromboli - c'è un morto : è un escursionista di 35 anni. «Pioggia di lapilli - Ginostra in fiamme» : Due violente esplosioni, alle 16:46, di quelle che lo caratterizzano, ma con un'energia maggiore del solito. Anzi «tra le più forti mai registrate da quando è attivo il...

Esplosione Stromboli - Ginostra rimane al buio : blackout per gli incendi - turisti in fuga. Due navi per l’eventuale evacuazione : La Protezione civile regionale siciliana ha disposto lo stazionamento davanti a Stromboli di una nave militare e di una nave privata per far fronte ad una eventuale evacuazione dell’isola interessata nel pomeriggio dalla violenta eruzione e dagli incendi. Lo dice il dirigente della Protezione civile regionale, Calogero Foti, che aggiunge: “La situazione al momento e’ tranquilla, è una misura precauzionale. Molti turisti che ...

Eruzione a Stromboli - c'è un morto : è un turista - faceva un'escursione. «Pioggia di lapilli - Ginostra in fiamme» : Eruzione e terrore a Stromboli, dove una serie di violente esplosioni sono state registrate dall'Ingv di Catania dal cratere del vulcano: le esplosioni hanno provocato anche un morto,...

Eruzione a Stromboli - c'è un morto : è un turista - stava facendo un'escursione. «Pioggia di lapilli - Ginostra in fiamme» : Eruzione e terrore a Stromboli, dove una serie di violente esplosioni sono state registrate dall'Ingv di Catania dal cratere del vulcano: le esplosioni hanno provocato anche un morto,...

Stromboli - un morto e un ferito alle isole Eolie : “esplosione del vulcano tra le più forti mai registrate”. Pioggia di fuoco - “sembrava di essere all’inferno” : Una persona è morta e un’altra è rimasta ferita nel corso della violenta eruzione dello Stromboli. Centinaia i turisti e i residenti in preda al panico oggi pomeriggio stanno cercando di abbandonare l’isola, sebbene le autorità e i soccorritori al momento hanno ribadito non vi sia necessità d’evacuazione anche se “dopo l’esplosione nel vulcano a Stromboli al momento non c’e’ pericolo per onde anomale o ...

Stromboli - violente esplosioni dal cratere Turisti in fuga - pronte evacuazioni | Video |A Ginostra barricati in casa per i lapilli : Una serie di violente esplosioni sono state registrate dal cratere del vulcano Stromboli dall'Ingv di Catania. La caduta di lapilli sta provocando degli incendi nella zona dei canneti. Dei Turisti per paura si sono lanciati in mare

Paura a Stromboli - pioggia di lapilli e Ginostra in fiamme : «Turisti in fuga si tuffano in mare». Colonna di fumo nero : Paura a Stromboli, dove una serie di violente esplosioni sono state registrate dall'Ingv di Catania dal cratere del vulcano: due trabocchi di lava scendono dalla Sciara del fuoco, dove la...

Eruzione a Stromboli - pioggia di lapilli e Ginostra in fiamme : «Turisti in fuga si tuffano in mare». Colonna di fumo nero : Paura a Stromboli, dove una serie di violente esplosioni sono state registrate dall'Ingv di Catania dal cratere del vulcano: due trabocchi di lava scendono dalla Sciara del fuoco, dove la...